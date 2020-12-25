НО РАО и ТГУ подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 25 декабря. ФГУП "НО РАО" и Национальный исследовательский Томский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Игорь Игин и ректор университета Эдуард Галажинский.

Церемония подписания прошла дистанционно в режиме видеоконференции. Основные цели соглашения: расширение сотрудничества с научными и студенческими сообществами в области безопасности при использовании атомной энергии и безопасного обращения с РАО, объединение интеллектуальных и организационных ресурсов для подготовки научных кадров и поддержки исследований и разработок, для решения актуальных проблем обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии. А также развитие сотрудничества в области кадрового обеспечения всех видов работ, относящихся к безопасному обращению с РАО и созданию подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском скальном массиве.

"Наука по праву является одним из приоритетных направлений в деятельности НО РАО. В этом причина расширения спектра соглашений национального оператора с научными институтами и ВУЗами. Томский государственный университет занимает особое место в этом ряду в связи с тем, что он является и одним из крупнейших образовательных центров России, и местом реализации широкого спектра передовых научных исследований", – подчеркнул в ходе мероприятия Игин.