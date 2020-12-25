Масштабный ремонт курганской больницы скорой медицинской помощи завершат до конца года

ТАСС, 25 декабря. Курганские власти планируют завершить до конца года масштабный ремонт больницы скорой медицинской помощи в Кургане (БСМП). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона в пятницу. В феврале в этой больнице побывали премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Мишустин назвал состояние учреждения плачевным из-за отсутствия капитального ремонта на протяжении десятилетий.

Здание медучреждения было построено в 1971 году, и его впервые за почти 50 лет комплексно капитально ремонтируют.

"Основная часть [строительных и ремонтных] работ уже закончена, остались нюансы. Подрядчик обещает до конца года все завершить. Все стараются, рабочих на объекте достаточно", - цитирует пресс-служба начальника управления экономики, финансов и проектной деятельности департамента здравоохранения региона Валерия Лозовского. Подрядчиком ремонтных и строительных работ выступает ООО "ДСМ".

В пресс-службе рассказали, что в обновленных операционных идет монтаж оборудования: так, полностью завершены работы в четырех из семи операционных, отделениях реанимации и эндоскопии, обновление крыши. «Помимо привычных операционных столов и светильников, хирургических консолей, врачи смогут использовать новое оборудование, которого раньше в больнице не было. Так, в одной из операционных устанавливают рентгеновский аппарат "С-дуга" стоимостью около 5 млн рублей для проведения травматологических операций, операций на брюшной полости. Всего БСМП получило 43 единицы нового оборудования, которое позволит повысить качество оказания помощи пациентам, с учетом того, что сюда доставляют людей в экстренных ситуациях», - отметили в правительстве.

Кроме того, здесь будет работать многофункциональный цифровой рентген на три рабочих места, который позволит проводить обследование тяжелых больных – это одна из самых дорогостоящих покупок. К тому же в распоряжение врачей поступит аппарат экстракорпоральной детоксидации, который также называют искусственной печенью за способность избавлять кровь от токсинов - это новый для больницы вид оборудования, техника нужна для пациентов с острыми отравлениями, панкреонекрозами, перитонитами, полиорганной недостаточностью.

"Еще один новый для БСМП аппарат – УЗИ с системой навигации для выполнения манипуляций, высокую точность осмотра также обеспечат новые эндоскопы для выявления желудочно-кишечных заболеваний. В отделении реанимации установят пульт для наблюдения за пациентами в реанимации – он будет отображать все необходимые показатели о состоянии больных. В палатах появятся новые современные удобные кровати. Все оборудование уже доставлено в больницу и монтируется по мере готовности помещений и прибытия специалистов, которые настраивают современную технику", - добавили в пресс-службе.

Средства на ремонт больницы удалось привлечь из федерального бюджета - региону выделили на ее ремонт и оснащение 200 млн рублей.

О больнице

В Курганской области проживают около 827 тыс. человек. Скорую и неотложную помощь жителям крупнейшего города области - Кургана, а также соседних территорий оказывают именно в этой больнице. Больница насчитывает шесть корпусов 1960-1980 годов постройки.

Курганская больница скорой медицинской помощи включает в себя станцию скорой медпомощи, амбулаторно-поликлиническое отделение, а также круглосуточный стационар на 360 коек по таким профилям, как хирургия, терапия, нейрохирургия, детская и взрослая отоларингология, травматология и ортопедия, неотложная кардиология, неврология. В составе больницы развернуты лечебно-диагностические службы, первичное сосудистое отделение, травматологический центр, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.