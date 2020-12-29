СОГАЗ застраховал строительство Корбалихинского рудника УГМК в Алтайской крае

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Страховая группа "СОГАЗ" застраховала строительство Корбалихинского рудника в Алтайском крае, а также реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики в том же регионе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба группы УГМК, реализующая оба проекта.

В сообщении говорится, что Страховая группа СОГАЗ и группа УГМК заключили договор на осуществление комплексного страхования строительства Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики в Змеиногорском и Рубцовском районах Алтайского края соответственно.

Рудник предполагается построить к 30 июня 2025 года, реконструкция обогатительной фабрики должна завершиться 31 марта 2023 года. Проекты финансируются по договору синдицированного кредита с ВЭБ.РФ и Сбербанком, их целью является увеличение производительности до 1,5 млн тонн руды в год, сообщают в УГМК.

"Для нашей группы сотрудничество с АО "СОГАЗ" является логически и стратегически верным шагом - в очередной раз мы убедились в профессионализме команды, которая в текущих условиях смогла предоставить грамотную комплексную программу закрытия рисков по проекту "Корбалихинское", удовлетворяющую высоким требованиям проектного финансирования и предусматривающую обязательное привлечение перестрахования на международном рынке", – цитируют в сообщении гендиректора ОАО "УГМК" Андрея Козицына.

Отмечается, что СОГАЗ уже реализует различные программы имущественного страхования оборудования для различных предприятий УГМК (в частности, упоминается компания "Кузбассразрезуголь").

"СОГАЗ действительно давно и плодотворно сотрудничает с группой УГМК по различным проектам, а теперь еще и по медицинским. Мы высоко ценим наше сотрудничество и благодарим партнеров за доверие. Обеспечивая столь значимый и масштабный проект надежной страховой защитой, СОГАЗ вносит вклад в его реализацию", - цитируют в УГМК зампреда правления АО "СОГАЗ" Дмитрия Малышева.