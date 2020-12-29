Сданный в эксплуатацию 170-километровый участок ЦКАД построен при финподдержке Сбербанка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Участок автодороги ЦКАД протяженностью более 170 км, запущенный в эксплуатацию накануне, построен при финансовой поддержке Сбербанка, сообщили во вторник в кредитной организации.

"Стартовало движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) на участках общей протяженностью свыше 170 км. Проект ЦКАД реализуется при участии и поддержке Сбербанка с 2015 года. За этот период банк обеспечил широкий набор банковских продуктов и услуг в рамках ЦКАД-1, ЦКАД-3 и ЦКАД-4", - говорится в сообщении.

Движение было запущено 28 декабря: полностью открыт ЦКАД-4 (96,8 км) от Горьковского шоссе до М-4 "Дон", участки ЦКАД-1 от М-4 "Дон" до пересечения с А-170 в районе Симферопольского шоссе, от Калужского шоссе до А-107 в районе Лисинцево, а также перемычка от М-10 "Россия" до М-11 "Нева" (6 км) и участок ЦКАД-5, который в основном проходит по реконструированной А-107 (41 км).

Финансовая поддержка

Финансовая поддержка строительства ЦКАД со стороны банка началась в ноябре 2015 г., говорится в сообщении. Тогда Сбербанк предоставил банковские гарантии возврата аванса и исполнения обязательств на общую сумму свыше 15 млрд руб. по обязательствам АО "Крокус" в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного с ГК "Автодор" по строительству и содержанию ЦКАД-1. В октябре 2020 г. банк одобрил кредит АО "Крокус" с лимитом до 7,15 млрд руб. для финансирования завершения в 2021 г. строительства этого участка.

В сентябре 2016 г. Сбербанк структурировал за концессионера банковскую гарантию исполнения обязательств, необходимую для подписания концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации ЦКАД-3 между РФ (ГК "Автодор") и ООО "Автодорожная строительная корпорация". Затем в 2017 г. банк структурировал комплекс авансовых гарантий и гарантий исполнения на общую сумму свыше 38 млрд руб., а также в составе синдиката банков предоставил проектный кредит в размере более 36 млрд руб., что в полном объеме обеспечило проект финансированием.

В 2018 гору Сбербанк осуществил финансовое закрытие по проекту ЦКАД-4, подписав кредитный договор с ООО "Юго-восточная магистраль" (ООО ЮВМ) в целях реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации ЦКАД-4.

В 2019 году при участии Сбербанка сформирован синдикат банков и выделено финансирование на общую сумму свыше 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет. Также в 2019 г. банк структурировал ряд банковских гарантий на общую сумму более 21 млрд руб., обеспечивающих исполнение обязательств по возврату аванса концессионера ООО ЮВМ и генподрядчика ООО "КСК №1", входящего в ГК "Автобан". В 2020 г. банк предоставил генеральному подрядчику ООО "КСК №1" бридж-кредит с общим лимитом 4 млрд руб., необходимый для ускорения темпов строительства проекта, говорится в сообщении.

О проекте

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке").

Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году.