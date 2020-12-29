В SA Media Group подвели итоги года

Представители компании комментируют, что избежать сокращения биллингов в период пандемии удалось за счет новых контрактов, подписанных в конце 2019 года.

Совокупный биллинг агентств входящих в SA Media Group составил порядка 6 млрд рублей по результатам года, что на 40% выше показателей 2019.

Москва, 29 декабря. Одна из крупнейших рекламных групп подвела итоги работы за год и сформулировала вектор развития компании на 2021 год. В пресс-релизе компании приведены результаты по динамике выручки, изменению состава Группы, диверсификации бизнеса и другим стратегическим направлениям.

Состав SA Media Group пополнило медиа агентство Total View. Сделка стала крупнейшей на рынке рекламы по результатам года и позволила ее участникам консолидировать активы для дальнейшего роста в условиях кризиса.

' По ссылке вы сможете посмотреть на отчётный ролик о команде SA Team

Внешние рынки

В августе SA Media Group обрела сетевой статус став членом международного альянса независимых агентств ICOM Network. Общий объем выручки ICOM по всему миру составляет более 3,5 млрд. долларов США. Как комментируют в компании: “Данный шаг открывает Группе доступ к инфраструктуре и технологиям своих зарубежных коллег, а также упрощает выход российским Клиентам SA Media на внешние рынки.”

По состоянию на конец года SA Media Group имеет действующие контракты с рекламодателями в 5 странах мира, таким образом Группа впервые в своей истории вышла на международные рынки.

Развитие Adtech продуктов

В мае SA Media первыми в рынке запустили собственную DOOH программатик платформу OOHDesk DSP в логике private deal. В период пандемии этот инструмент позволил вернуть интерес рекламодателей к outdoor размещению и ускорил возврат категории. К концу года команда SA Media завершила разработку первого кросс медийного продукта Группы - 360 BI Desk, который в тестовом режиме скоро начнут предоставлять своим клиентам.

Внутренняя автоматизация

В период пандемии внедрены инструменты для контроля проектных и операционных задач Wrike, корпоративный мессенджер Slack для систематизации рабочей коммуникации и процедур согласования по тематическим меткам, внедрен корпоративный Gsuite для упрощения работы в условиях удаленки. Доработана внутренняя система аналитики экономики клиентов и закупки. Все эти инструменты были объединены интеграционной платформой, которая сделала возможным вывод ключевых показателей эффективности отделов и экономики агентств в понятные дашборды.

Рейтинги

В опубликованных в 2020 году отраслевых рейтинг SA Media Group поднялась на три позиции и заняла 8 место среди всех рекламных Групп РФ и 2е место среди независимых.

Компания Smart view, входящая в Группу обеспечила себе 2 место в РФ по объемам размещения наружной рекламы и 1-е место по качеству сервиса в той же категории. Total View получило 2 место в РФ закупкам баннерной и OLV рекламы.

SA Digital вошло в ТОП3 рейтингов по таким направлениям как нестандартных размещений в интернет рекламе, нативная реклама, креатив и стратегия. OOHDesk был признан №1 технологие в DOOH управлении и DOOH Trading Desk платформах.

Диверсификация

В рамках стоящей задачи на 2020 год по диверсификации направлений бизнеса, были достигнуты следующие показатели по разным медиа: при общем росте биллингов по всем направлениям, доля наружной рекламы упала с 64% до 51%, доля digital выросла с 13% до 21%, доля TV продвижения выросла с 15% до 23%, доля прочих медиа упала с 8% до 6%.

В компании комментируют, что эти результаты позволили пройти кризис без потерь для финансовых показателей компаний Группы.

“Мы намерены дальше усиливать такие направления как TV и Digital и довести их долю до 70% по Группе к 2022 году” - сказал Андрей Сущик, СЕО SA Media Group.

Программа корпоративного обучения

Старт программы корпоративного обучения был положен выездом команды ТОП менеджеров в Турцию. Программа объединила в себе блоки по стратегическому планированию, постановке KPI, корпоративной культуре и развитию управленческих навыков.

“Главная цель выездной программы - в открытом формате выявить общие ценности, определить цели и стратегии Группы, ярко начать программу корпоративного обучения, перезагрузиться и объединить команду после длительного локдауна", - сказал Андрей Сущик.