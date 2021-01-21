В "Доме экономиста" состоится презентация доклада ООН

Москва, 21 января. Второго февраля 2021 года в 15:00 состоится презентация доклада "Мировое экономическое положение и перспективы, 2021" (0+), разработанного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.

Презентация организована Международным Союзом экономистов и Информационным Центром ООН при участии Вольного экономического общества России.

Модератором мероприятия выступит Александр Дынкин, вице-президент Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН.

Доклад презентуют Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, и Александр Апокин, руководитель группы исследований мировой экономики ЦМАКП.

"Доклад ежегодно публикуется Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН и является авторитетным изданием, определяющим тренды и перспективы мирового экономического развития. – рассказали организаторы презентации. – В мероприятии примут участие ведущие российские и иностранные ученые и эксперты, представители российских и международных общественных организаций, органов государственного управления и средств массовой информации".