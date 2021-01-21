Московские аналитики поделились с регионами хранилищем данных

Москва, 21 января. Аналитический центр департамента экономической политики и развития Москвы разработал Единое хранилище данных (ЕХД). Это уникальная база показателей социально-экономического положения Москвы и регионов Российской Федерации. Проект ЕХД был представлен на форуме "Сильные идеи для нового времени" (6+), организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, по направлению "Новая технологическая стратегия", вошел в сотню финалистов, отобранных АСИ, и уже размещен на платформе "Смартека". Практика доступна для изучения и тиражирования во всех регионах. При этом команда практики и сотрудники АСИ выступят в роли наставников и помогут во внедрении проекта.

Единое хранилище включает данные Росстата, Федеральной налоговой службы, МВД, МЧС, Росреестра, ФТС, Центрального банка России, Минфина России, Казначейства России. В системе можно найти данные о средней заработной плате по категориям, доходах и расходах региональных бюджетов, сведения об объемах внешней торговли и многое другое. При этом подключиться к хранилищу можно не только из столицы, но и из любого региона страны, а также из-за рубежа. Кроме того, предусмотрена подписка на уведомления об обновлении данных.

"Единое хранилище данных Аналитического центра Москвы содержит свыше 10 тысяч достоверных и актуальных показателей более чем из 20 официальных источников и позволяет быстро находить верифицированные статистические данные", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Важно, что вся информация, которая хранится в ЕХД, официальная и достоверная. Ресурс является агрегатором государственной статистики и открытых данных федеральных и городских органов власти. Все подкрепляется документами и исходными отчетами, которые можно изучить более подробно.

"ЕХД позволяет существенно сэкономить время при подготовке аналитических отчетов и справок: писать запросы в другие органы власти не нужно, вся информация собрана в хранилище", - отметил директор центра АСИ "Лучшие практики" Илья Мамыкин.

Единое хранилище данных пригодится в работе экспертам, аналитикам, экономистам, финансистам, журналистам, студентам и многим другим специалистам. ЕХД полезно и в повседневной жизни: на портале можно узнать средние розничные цены в продуктовых магазинах в каждом округе или даже количество пунктов велопроката и дальнейшие планы по их установке.

В ЕХД можно работать с нужной информацией в режиме одного окна, есть удобный поиск, настройка и экспорт данных, а также доступ к информации в три клика.

"Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет быстро находить нужные статистические данные, легко анализировать и наглядно визуализировать их с помощью встроенных инструментов. В этом году в ЕХД появилась англоязычная версия, которая упростила доступ зарубежных пользователей к статистике Москвы и регионов России", - подчеркнул руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По мнению экспертов, Единое хранилище данных является одним из ключевых инструментов в работе со статистическими данными. А анализ таких данных и ключевых макро- и микроэкономических показателей в динамике позволяет выявлять актуальные экономические тренды и прогнозировать серьезные изменения в будущем.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа "100 городских лидеров", модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.