Автопарк Медногорского медно-серного комбината пополнился новой техникой

ТАСС, 22 января. Участок автомобильного транспорта Медногорского медно-серного комбината (ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Медногорск, Оренбургская область) пополнился новым автомобильным краном грузоподъемностью 32 тонны. Как сообщили в пятницу в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, новый автокран КС-5576К на базе шасси КАМАЗ-65115 изготовлен на Камышинском крановом заводе и стоит порядка 9 млн рублей.

Техника была приобретена взамен изношенного автомобильного стрелового крана (грузоподъемность – 25 тонн, длина стрелы - 20 метров), отслужившего более 17 лет. Новый автокран обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками в управлении, имеет четырехсекционную телескопическую стрелу с высотой подъема 30,7 метра. Его кабина оснащена кондиционером.

"Автомобильный кран на базе автомобиля Камаз имеет те же габариты, что и старый, и будет использоваться практически во всех подразделениях комбината - медеплавильном цехе, цехе капитальных ремонтов, цехе серной кислоты и других. Данная техника позволяет поднимать грузы на более высокие горизонты, тем самым при тех же затратах на его содержание, мы будем иметь гораздо лучшую и эффективную отдачу, - рассказал начальник участка автомобильного транспорта ЖДЦ Константин Аверьянов.

Всего в 2020 году железнодорожный цех комбината, куда входит и участок автомобильного транспорта, получил восемь единиц техники и оборудования на сумму более 140 млн рублей.

О компании

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО "Гайский ГОК", (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО "Оренбургский радиатор", специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).