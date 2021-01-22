"Росэнергоатом" стал партнером премии "Серебряный Лучник"

Москва, 22 января. Третий год подряд концерн "Росэнергоатом" становится партнером номинации "Развитие и продвижение территорий" Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (12+).

В номинации рассматриваются проекты, направленные на экономическое, социальное, туристическое, инвестиционное развитие территорий различных административных образований. Ежегодно в этой номинации представлено большое количество проектов, выполненных как региональными структурами, так и столичными агентствами. В 2020 году номинация объединила 28 проектов из Сибири, Урала, Северо-Западного ФО, Чеченской Республики и Дальнего Востока. Гран-при года получил проект, представленный именно в этой номинации: Форум малого и среднего бизнеса "Дело за малым!" (Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края совместно с НАО "Корпорация развития Краснодарского края).

"Эти несколько лет плотного сотрудничества с партнером номинации "Развитие и продвижение территорий" концерном "Росэнергоатом" заставили иначе взглянуть на проблемы регионов и коммуникационные кампании, нацеленные на их решение. Возможно, раньше мы больше восхищались креативностью, чем напряженной, плановой деятельностью, четкой организацией работы команды. Анализируя итоги конкурса, можно констатировать, что сформировалось поколение коммуникаторов, понимающее ту огромную ответственность, которую они несут перед обществом", - отметила исполнительный директор Национальной премии в области и развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

В новом сезоне, который открылся 15 октября 2020 года, на конкурс пришло большое число антикризисных коммуникационных проектов. Дальний Восток, Сахалин, Сибирь, Урал, Северо-Запад, Юг и Центральный федеральный округ представлены очень хорошо. Разбег тем – от телемедицины до "курортов с интеллектом", центров креативных индустрий и "живых парков". Лучшие проекты будут представлены 18-19 февраля в Общественной палате РФ на Днях открытых презентаций.

Регистрационная кампания закончилась, 23 января 2021г "на сцену выйдут" эксперты. Экспертный совет, в котором почти 120 специалистов по коммуникациям, выдвинутых профессиональными объединениями, оценит более 220 заявок на Национальную премию в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

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