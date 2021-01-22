В Удомле реализовали общественно полезные проекты на 8 млн рублей в 2020 году

ТАСС, 22 января. Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС") в 2020 году направил 8 млн рублей на поддержку общественно полезных проектов и инициатив в Удомельском городском округе. Все они реализованы в полном объеме.

Так, в рамках конкурса социально значимых проектов финансирование в размере 3,6 млн рублей получили три некоммерческие организации города-спутника Калининской АЭС. Благодаря выделенному гранту на территории вейк-парка "LakesLand Udomlya" завершено строительство тренировочной базы, которая станет частью планируемого в будущем туристического центра экотуризма и современных видов спорта. В Удомельском краеведческом музее выполнены масштабные работы по реконструкции помещений и созданию нового выставочного зала, где разместится экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. В Центре циркового искусства "Антарес" установлено профессиональное освещение и новые окна, заменены электрические коммуникации.

По словам заместителя директора Калининской АЭС Олега Лебедева, конкурс социально значимых проектов Фонда "АТР АЭС" является еще одним эффективным инструментом решения проблем муниципалитетов и направлен на улучшение качества жизни. За восемь лет участия в нем поддержку получили 27 проектов Удомельского городского округа. Общая сумма грантов составила 25,5 миллиона рублей.

Кроме того, в прошлом году реализованы две гражданские инициативы. Они стали победителями конкурса "Новая территория общественного самоуправления", организаторами которого выступили Фонд "АТР АЭС" совместно с Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления. На реализацию этих проектов было направлено 4,4 миллиона рублей. В рамках первого - в поселке Брусово Удомельского городского округа была благоустроена улица Комсомольская. Вторая инициатива позволила подготовить проектно-сметную документацию на асфальтирование дорог в микрорайоне "Пионер" города атомщиков.

"Участие в конкурсах Фонда "АТР АЭС" доступно для всех желающих. Любой житель может выступить с инициативой, значимой для развития территории, и реализовать ее при поддержке Фонда. Проекты могут быть разными - от благоустройства, развития спорта и культуры, до ремонта школ, библиотек и не только. И то, что количество поданных заявок на участие в конкурсах Фонда "АТР АЭС" увеличивается с каждым годом, говорит о значимости и важности такой поддержки. Результатом этой работы является развитие атомных территорий, создание и поддержание комфортной социальной среды", - подчеркнул Лебедев.