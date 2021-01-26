КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве общего собрания пайщиков

Казань, 26 января. Кредитный потребительский кооператив граждан "ГозЗайм" (ОГРН1111690093833), располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, зарегистрированный 08.12.2011 года Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 18 по г. Казани, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения очередного Общего собрания: очное собрание в форме уполномоченных.

Дата проведения очередного Общего собрания – 26.02.2020 года.

Время проведения очередного Общего собрания - 12.00.

Место проведения: 420126 г. Казань, ул. Ф. Амирхана, 1а (Отель "Ривьера", конференц-зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Рассмотрение отчетов о деятельности правления, председателя правления кооператива, комитета по займам, ревизионной комиссии КПКГ «ГозЗайм»; Утверждение решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам; Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГозЗайм» за 2020 год; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «ГозЗайм»; О распределении дохода по итогам финансового года за 2020 год; Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГозЗайм» на 2021 год; Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2020 год; Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2021 год; О переизбрании члена ревизионной комиссии КПКГ «ГозЗайм»; Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «ГозЗайм»; Утверждение Устава КПКГ «ГозЗайм» в новой редакции; Утверждение Положений КПКГ «ГозЗайм» в новой редакции; О создании Ассоциации кредитных потребительских кооперативов; Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм", вы можете ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19.

В соответствии с п.5., ст.18., ФЗ № 190 "О кредитной кооперации", п.11.5 Устава КПКГ "ГозЗайм" уведомление о созыве очередного Общего собрания опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации на сайте информационного агентства России.