На металлургическом заводе УГМК установили аккумуляторную батарею со сроком службы 25 лет

ТАСС, 26 января. В филиале "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, город Кировград Свердловской области) введена в эксплуатацию новая аккумуляторная батарея, предназначенная для резервного питания электрооборудования конвертеров металлургического цеха. Как сообщили во вторник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, оборудование укомплектовано стационарными свинцово-кислотными аккумуляторами с общим количеством банок 110 единиц. Номинальная ёмкость батареи составляет 1445 А*ч. Срок службы агрегата 25 лет.

"Аккумуляторная батарея позволяет обезопасить технологический процесс. В случае отключения электроэнергии, поломки нагнетателей или других внештатных ситуаций, батарея включится в автоматическом режиме и запитает привод аварийного поворота конвертера, чтобы вывести фурмы из расплава", - отметил начальник энергоцеха филиала Олег Косткин.

В пресс-службе добавили, что работы по демонтажу старой аккумуляторной батареи и установке новой велись в течение трех недель. Бригада электриков энергоцеха сливала электролит, демонтировала старые аккумуляторы, находящиеся под ними стеллажи, ошиновку – шинопроводы. Монтаж новой батареи выполнен подрядной организацией.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.