Ежегодная премия The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист номинантов

Москва, 26 января. Редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист своей традиционной ежегодной премии (16+). В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".
Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.
"2020 год был сложным для всех нас годом, большую часть которого мы провели в карантине. Но, несмотря ни на что, в искусстве он дал такое многообразие выставок и событий, что выбор сделать было непросто. Восхищаюсь российским арт-сообществом", - сказала издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова.
Миссия премии — выразить публичное признание героям мира искусства. Лауреаты премии получают статуэтку работы художника Сергея Шеховцова и специально посвященный им театрализованный номер на церемонии.
Церемония вручения IX Ежегодной премии The Art Newspaper Russia состоится весной 2021 года в московском Гостином Дворе.
Подробный материал о шорт-листе с комментариями редакции вы можете прочитать на сайте газеты.
Также следить за новостями вы можете на сайте премии.
Номинация "Музей года"
- Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (Истра)
- Новый музейный квартал (Тула)
- Центральный выставочный зал "Манеж" (Санкт-Петербург)
Номинация "Выставка года"
- "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" (Музей современного искусства "Гараж", Москва)
- "Ненавсегда. 1968–1985" (Государственная Третьяковская галерея, Москва)
- "Чжан Хуань. В пепле истории" (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
Номинация "Книга года"
- Борис Гройс. "Частные случаи" ("Ад Маргинем Пресс", Музей современного искусства "Гараж", 2020)
- Серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант" ("Слово"/Slovo, 2019–2020)
- "Это было навсегда. 68/85" (Государственная Третьяковская галерея, 2020)
Номинация "Реставрация года"
- Дом Наркомфина (Москва). Работы выполнили: "Лига прав". Авторский надзор: архитектурная мастерская "Гинзбург Архитекс"
- Полотна Федора Рокотова из собрания Исторического музея (Москва). Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов)
- Северный речной вокзал (Москва). Работы выполнили: ООО "Артстройтехнология". Генеральный проектировщик: ИГИТ. Главный архитектор проекта: Константин Беляев. Реконструкция набережной и парка: Департамент транспорта города Москвы
Номинация "Личный вклад"
- Максим Боксер, галерист, основатель сообщества "Шар и крест"
- Марат Гельман, куратор, коллекционер
- Маргарита Пушкина, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow
- Марианна Сардарова, основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts
- Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области
Лауреаты IX Премии The Art Newspaper Russia будут объявлены весной 2021 года в Гостином Дворе. Церемония награждения Премией The Art Newspaper Russia — зрелищное мультимедийное шоу, театрализованные номера которого представляют каждого лауреата. Режиссерско-продюсерская группа церемонии: Алексей Агранович и Кирилл Преображенский. Сценография: Анна Наумова.
В этом году, как и прежде, генеральным партнером премии выступает компания Mercury, для которой сотрудничество с главной газетой об искусстве стало продолжением стратегии по поддержке самых значимых культурных событий.
ТАСС – генеральный информационный партнер.