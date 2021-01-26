Ежегодная премия The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист номинантов

Москва, 26 января. Редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист своей традиционной ежегодной премии (16+). В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".

Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.

"2020 год был сложным для всех нас годом, большую часть которого мы провели в карантине. Но, несмотря ни на что, в искусстве он дал такое многообразие выставок и событий, что выбор сделать было непросто. Восхищаюсь российским арт-сообществом", - сказала издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова.

Миссия премии — выразить публичное признание героям мира искусства. Лауреаты премии получают статуэтку работы художника Сергея Шеховцова и специально посвященный им театрализованный номер на церемонии.

Церемония вручения IX Ежегодной премии The Art Newspaper Russia состоится весной 2021 года в московском Гостином Дворе.

Подробный материал о шорт-листе с комментариями редакции вы можете прочитать на сайте газеты.

Также следить за новостями вы можете на сайте премии.

Номинация "Музей года"

Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (Истра) Новый музейный квартал (Тула) Центральный выставочный зал "Манеж" (Санкт-Петербург)

Номинация "Выставка года"

"Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" (Музей современного искусства "Гараж", Москва) "Ненавсегда. 1968–1985" (Государственная Третьяковская галерея, Москва) "Чжан Хуань. В пепле истории" (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

Номинация "Книга года"

Борис Гройс. "Частные случаи" ("Ад Маргинем Пресс", Музей современного искусства "Гараж", 2020) Серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант" ("Слово"/Slovo, 2019–2020) "Это было навсегда. 68/85" (Государственная Третьяковская галерея, 2020)

Номинация "Реставрация года"

Дом Наркомфина (Москва). Работы выполнили: "Лига прав". Авторский надзор: архитектурная мастерская "Гинзбург Архитекс" Полотна Федора Рокотова из собрания Исторического музея (Москва). Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов) Северный речной вокзал (Москва). Работы выполнили: ООО "Артстройтехнология". Генеральный проектировщик: ИГИТ. Главный архитектор проекта: Константин Беляев. Реконструкция набережной и парка: Департамент транспорта города Москвы

Номинация "Личный вклад"

Максим Боксер, галерист, основатель сообщества "Шар и крест" Марат Гельман, куратор, коллекционер Маргарита Пушкина, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow Марианна Сардарова, основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области

Лауреаты IX Премии The Art Newspaper Russia будут объявлены весной 2021 года в Гостином Дворе. Церемония награждения Премией The Art Newspaper Russia — зрелищное мультимедийное шоу, театрализованные номера которого представляют каждого лауреата. Режиссерско-продюсерская группа церемонии: Алексей Агранович и Кирилл Преображенский. Сценография: Анна Наумова.

В этом году, как и прежде, генеральным партнером премии выступает компания Mercury, для которой сотрудничество с главной газетой об искусстве стало продолжением стратегии по поддержке самых значимых культурных событий.

ТАСС – генеральный информационный партнер.