Производитель ферментных препаратов принял участие в отборе быстрорастущих "газелей"

Москва, 26 января. Компания Шако из Ростовской области приняла участие в отборе быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП ("газелей"). Компании-газели – динамично развивающиеся предприятия, чей среднегодовой рост выручки за 3 года превышает 20%.

ООО «Шако» производит молокосвертывающие ферментные препараты животного происхождения, а также субстанции для фармацевтического и косметологического производства. Молокосвертывающие ферментные препараты широко применяются в производстве сыров, творога, йогуртов, а сывороточный пепсин необходим для проведения ветеринарных исследований мяса, используется в заменителях желудочного сока.

В результате участия в программе поддержки "газелей" компания существенно расширила возможности поставок продукции крупнейшим компаниям с госучастием.

Корпорация сформировала и предоставила информацию о планируемых крупнейшими заказчиками закупках по основным направлениям деятельности ООО "Шако".

"Корпорация МСП оказывает "газелям" различные виды поддержки, включая обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, финансовую поддержку в виде гарантий и поручительств, кредиты и гарантии МСП Банка. Корпорация предоставляет информационную поддержку в получении грантов Фонда содействия инновациям, РФПИ и других институтов развития. "Газелям" также предоставляется правовая и консультационная, информационно-маркетинговая, имущественная поддержка, поддержка в сфере экспорта (в т.ч. реализуемая при участии АО "РЭЦ"), а также льготный лизинг", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа по поддержке «газелей» реализуется в соответствии с Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках деятельности рабочей группы по поддержке инновационных компаний, в состав которой входят представители институтов развития в сфере инноваций (Минпромторга России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, компании «Иннопрактика», РФПИ, Фонда содействия инновациям, Российского экспортного центра и др.).

Участник отбора должен соответствовать критериям отнесения к «быстрорастущим» высокотехнологичным, инновационным компаниям – «газелям», в том числе:

1) отнесение к субъектам МСП;

2) осуществление деятельности не менее 3 лет;

3) среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года не менее 20 %;

4) вид деятельности субъекта МСП соответствует приоритетным отраслям;

5) подтверждение прав субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности.

Всего в рамках реализации Национального проекта планируется ежегодное оказание поддержки не менее 100 "газелям" и стартап - проектам.

Заявку на участие в отборе можно подать онлайн, перейдя по ссылке.