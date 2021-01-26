Среднесуточное время телесмотрения по итогам 2020 года увеличилось на час

Москва, 26 января. Компания МТС проанализировала тенденции потребления контента в 2020 году на основе собственных ТВ-сервисов Домашнего и Спутникового ТВ и данных онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Среднесуточное время телесмотрения выросло почти на час по сравнению с предыдущим годом и составило 4 часа 38 минут. В совокупности, более 11 миллионов человек в России получали телевизионные услуги с помощью сервисов МТС за период прошлого года.

На фоне стагнации рынка платного ТВ в России, МТС демонстрирует рост за счет конвергентных пакетных предложений. Согласно аналитике, в 2020 году по сравнению с 2019 годом суммарная аудитория телевизионных сервисов МТС выросла на 31,9%. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ продемонстрировал высокую динамику роста абонентской базы и увеличил число подписчиков более чем на 60%, количество пользователей Спутникового ТВ от МТС выросло на 17%, а количество абонентов кабельного и IPTV — на 8%.

В 2020 году россияне в три раза более активно пользовались онлайн-сервисами и стали больше смотреть платное ТВ. В результате карантинных мер пользователи чаще смотрели кино и сериалы дома. На долю кинопродукции в среднем по году пришлось 41,7% всего времени телесмотрения. Также активно зрители кабельного ТВ и IPTV отдавали предпочтение детским каналам.

Наиболее востребованным в спутниковом ТВ в 2020 году стал детский контент, на долю которого пришлось 40,8% от общего телесмотрения. Эксперты связывают этот факт с введением удалённого формата в образовательных учреждениях. Количество пользователей Спутникового ТВ от МТС за год также увеличилось на 17% и на конец 2020 года достигло миллиона абонентов.

Самыми просматриваемыми тайтлами фильмового контента в онлайн-кинотеатре МТС ТВ являются: "Содержанки" (18+), "257 причин чтобы жить" (18+), "Гранд" (16+), "Сирена" (18+). Самыми популярными фильмами стали стали "Код 8" (18+), "Веном" (16+), "Холоп" (12+) и "Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера" (12+). Кроме того, в конце прошлого года стало известно о планах развития медийного направления МТС: в 2020 году компания МТС Медиа приступила к производству оригинального контента для онлайн-кинотеатра МТС ТВ.