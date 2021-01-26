Дочернее общество Корпорации МСП поддержало производителя дисковых тормозных колодок

Москва, 26 января. Дочернее общество Корпорации МСП Региональная лизинговая компания Ярославской области предоставила ООО "Завод МарКон" поддержку на приобретение в лизинг установки лазерной резки отечественного производителя. Сумма финансирования составила 6,1 млн рублей. Лизинговая поддержка оказана в рамках продукта "Устойчивое развитие".

ООО "Завод МарКон" создан в 1991 году и специализируется на реализации и производстве дисковых тормозных колодок для российских, европейских, американских, японских и корейских автомобилей.

Установка лазерной резки приобретается с целью снижения себестоимости изделий, повышения качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности на рынке, уменьшения нормы времени на производство готовой продукции за смену и увеличения объемов продаж.

"По программе льготного лизинга оборудование российского производства предоставляется субъектам МСП по ставке 6% годовых, а иностранное оборудование – по ставке 8% годовых. Финансирование отечественного оборудования всегда являлось приоритетом для РЛК. Преференциальная ставка 6% годовых нацелена на поддержку национального бренда "Сделано в России". Фактически мы получаем комбинацию эффектов: поддержку субъектов МСП, приобретающих оборудование по программе льготного лизинга, и поддержку отечественного производителя, реализующего собственную продукцию", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"Программой льготного лизинга интересовались давно, подбирали необходимое оборудование и остановились на отечественном производителе. Благодаря комфортным и выгодным условиям лизингового финансирования по программе "Устойчивое развитие" Региональной лизинговой компании Ярославской области приобретено необходимое оборудование под комфортную ставку, приемлемый аванс и удобный график платежей. Мы довольны, что своевременно подали заявку и к концу года получили станок, благодаря которому с начала нового производственного года усилили парк оборудования нашего предприятия", - отметил генеральный директор ООО "Завод МарКон" Иван Гусев.

АО "Региональная лизинговая компания Ярославской области" оказало льготную лизинговую поддержку 104 субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным в 31 субъекте РФ, на общую сумму 2,481 млрд рублей.

Узнать о том, как получить льготную лизинговую поддержку, можно на сайте АО "Корпорация МСП".