Газотранспортная система Урала выдержала испытание аномальными морозами

ТАСС, 27 января. Газотранспортная система, расположенная в зоне производственной ответственности ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), успешно выдержала испытание аномальными морозами. Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, транспорт газа осуществлялся бесперебойно и безаварийно.

"На протяжении декабря и большей части января среднесуточная температура воздуха в Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областях не раз опускалась ниже 30 и даже 40 градусов по Цельсию. Это привело к росту потребления энергоресурсов и, в первую очередь, природного газа, который расходуется, как на отопление, так и на выработку электроэнергии. В результате, газопроводы, обслуживаемые ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", работали с повышенными нагрузками. При этом все обязательства уральских газовиков перед потребителями выполнялись в полном объеме", - сказано в сообщении.

В службе добавили, что оптимальный режим работы газотранспортной системы был достигнут за счет активного использования запасов подземного хранилища газа (ПХГ) "Совхозное", которое расположено в Оренбургской области и технологически связано со всеми основными газовыми артериями региона. В пиковые моменты суточный отбор газа из хранилища превышал 55 млн кубометров в сутки, и порядка 80% этого объема транспортировалось потребителям Оренбургской и Челябинской областей по магистральным газопроводам "Домбаровка – Оренбург" и "Бухара – Урал". В перекачке дополнительных объемов природного газа были задействованы четыре компрессорные станции Медногорского и Домбаровского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), расположенные в Оренбургской области.

В то же время на Средний Урал и в Зауралье продолжались поставки газа по Сургутскому газотранспортному коридору, а также по магистралям "СРТО – Урал" и "Игрим – Серов". Основную роль в его перекачке сыграли компрессорные станции Шадринского и Далматовского ЛПУМГ (Курганская область). Северный и южный потоки газа встречались друг с другом на территории Челябинской области в районе города Карталы, где начинается газопровод-отвод к одному из самых крупных потребителей газа на Урале – городу Магнитогорску и Магнитогорскому металлургическому комбинату.

В службе отметили, что ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является вторым в ПАО "Газпром" газотранспортным предприятием по объему поставок газа потребителям, большая часть которых находится на территории Свердловской и Челябинской областей.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.