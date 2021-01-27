В УГМК началась массовая вакцинация работников

ТАСС, 27 января. В Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в среду началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе компании.

"УГМК, являясь социально ответственным работодателем, заботится о здоровье своих сотрудников, поэтому предприятия компании не стали исключением. Через лицензированную организацию "УГМК-Здоровье" получена первая партия вакцины", - сказано в сообщении.

"Вакцинироваться будут работники, не имеющие медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия. Этому предшествуют сдача медицинских анализов на наличие иммуноглобулинов (антител) класса G и М к вирусу SARS-CoV-2. По результатам лабораторных исследований производится медицинский осмотр терапевтом, и врач принимает решение о вакцинации работника", - рассказал руководитель оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в УГМК Алексей Смирнов.

Необходимость массовой вакцинации пояснил заместитель директора УГМК по персоналу Андрей Чувилкин. "За период с начала пандемии в компании от 7% до 20% работников уже переболели коронавирусной инфекцией. Нам очень важно сформировать массовый иммунитет в трудовых коллективах, чтобы все были уверены в том, что не заразятся сами и не заразят коллег, своих родных и близких. Мы хотим восстановить нормальный режим работы, чтобы исключить периоды вынужденной самоизоляции при контактах с заболевшими и дистанционные формы работы. На этой неделе мы начинаем вакцинацию работников организаций УГМК в Свердловской области. С учетом переболевших и имеющих антитела к COVID-19, уже вакцинированных и планируемых к вакцинации, ожидаем выработку коллективного иммунитета не менее чем у 80% работников", - рассказал он

Со следующей недели вакцинация начнется на предприятиях УГМК и за пределами Свердловской области, уточнили в компании.

О компании

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.