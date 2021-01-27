Открыта регистрация на VII сезон "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу"

Москва, 27 января. Популярная в России серия забегов "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу" (0+) открывает новый сезон. Регистрация на старты 2021 года стала доступна с сегодняшнего дня для всех любителей бега.

В числе событий, которые ждут участников, – полумарафон "Здорово, Кострома!" (0+) (12 июня), Рыбинский полумарафон "Великий хлебный путь" (0+) (7 августа), Тульский марафон "Щит и меч" (0+) (15 августа), Ярославский полумарафон "Золотое кольцо" (0+) (5 сентября), а также полумарафон "Моя столица" (0+) (3 октября). Организация событий в остальных городах серии (Тутаеве, Угличе, Мышкине, Переславле, Ростове, Иванове) находится на стадии согласования. До 26 февраля включительно можно приобрести слоты на старты сезона по самой выгодной цене.

За 6 лет события проекта стали одним из любимых способов проведения семейных выходных. На мероприятиях представлены разные дистанции: для детей от 4 лет – 300/400 м или 600/700/800 м, для детей старше 12 лет и взрослых – 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Для спортсменов с особенностями развития традиционно пройдет "Забег безграничных возможностей". Также в этом сезоне организаторы предлагают профессиональным спортсменам и любителям бега в возрасте от 35 до 84 лет принять участие в чемпионате России по полумарафону в категории Masters.

Ни одно событие серии не проходит без участия титулованных спортсменов. В этом сезоне в рамках Ярославского полумарафона уже в шестой раз состоится официальный чемпионат России по полумарафону, в котором примут участие звезды легкой атлетики.

На крупнейших стартах серии – полумарафонах "Золотое кольцо" (Ярославль) и "Моя столица" (Москва) – спортсмены показывают высокие и даже сенсационные результаты. Так, в прошлом году Елена Коробкина на чемпионате России по полумарафону в Ярославле показала лучший результат сезона страны среди женщин, а на старте в Москве 4 октября на Воробьевых горах Владимир Никитин установил рекорд России на дистанции 21,1 км. Предыдущий рекорд держался 24 года.

"Высокие результаты участников серии "Бегом по Золотому кольцу", яркие рекорды как профессиональных спортсменов, так и любителей отражают уровень стартов проекта, добавляют соревновательный дух и мотивируют людей разных поколений вести здоровый образ жизни", – отмечает соорганизатор проекта "Бегом по Золотому кольцу" Игорь Блюмин.

Серия забегов проекта отвечает современным требованиям проведения крупных спортивных мероприятий. По словам организаторов, уникальность проекта заключается в сочетании активного образа жизни, занятия спортом и туризма. Это новый туристический продукт, который с каждым годом привлекает все большее количество участников со всей России.