На производство сплавов цветных металлов "Уралэлектромеди" поступила универсальная техника

ТАСС, 29 января. В транспортный цех филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании) поступил в эксплуатацию экскаватор-погрузчик CASE 570ST. Это одна из самых новых моделей машин подобного класса, сообщили в пятницу в управлении общественных связей УГМК.

Там добавили, что зарубежный производитель специально разработал его для эксплуатации в суровых северных условиях, характерных и для Урала. "Эта машина будет задействована как на промышленных, так и на строительных работах. Ее особенность в том, что можно легко менять навесное оборудование: вместо стандартного ковша навесить фрезу, гидробур, паллетную вилу или щетку для уборки дорог. Такая опция делает экскаватор универсальным и позволяет при необходимости перепрофилировать его на совершенно разные участки. При этом работать на нем очень комфортно", - сказано в сообщении.

По словам машиниста экскаватора Олега Арапова, у погрузчика просторная кабина, хорошая печь для обогрева, есть кондиционер. "Немаловажно, что при перестановке навесного оборудования не надо откручивать разные шланги, все снимается и надевается путем защелкивания, что значительно экономит время", - сказал он.

"Экскаватор был приобретен с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Раньше в филиале для проведения необходимых работ заказывали технику у сторонних организаций. С приобретением экскаватора затраты сократятся на 2 млн рублей в год", - сообщили в УГМК.

Всего в прошлом году предприятие приобрело 8 единиц техники.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.