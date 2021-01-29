Образовательная программа Музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова стартует 1 февраля

Москва. 29 января. 1 февраля в Концертном зале им. Н. Я. Мясковского начинается образовательная программа IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова (12+), которая в этом году продлится десять дней.

В этом году в программу, направленную на выявление и поддержку талантливой молодежи, входит серия мастер-классов и гала-концерт, где на одну сцену выйдут звезды оперы – коучи программы и лучшие участники образовательного проекта. В качестве коучей выступают: Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк и Ильдар Абдразаков.

Традиционно, образовательный блок Фестиваля пользуется большим интересом, за предыдущие годы было получено более 4000 заявок на участие в мастер-классах. В этом году заявки на участие направили более 400 кандидатов из 27 городов России, а также из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии, Украины.

Основные мастер-классы пройдут с 1 по 7 февраля 2021 года, дополнительные – 9 и 10 февраля.

8 февраля в Большом зале консерватории состоится концерт "Ильдар Абдразаков и друзья". Редкая возможность для молодых вокалистов продемонстрировать итоги работы в классе, выступить на прославленной сцене вместе со всемирно известными исполнителями. В концерте примут участие Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, а также другие артисты и участники мастер-классов.

Образовательная программа IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова расширяет свой формат и выходит в онлайн. Все мастер-классы и концерт будут транслироваться на портале "Культура РФ", в группе "Art of Opera" ВКонтакте, а также в блогах Фонда (на YouTube-канале и ВКонтакте) с высоким качеством звука и видео, что поможет всем желающим "посетить" эти уроки и получить полезную информацию без рисков для здоровья.

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова основан в 2018 году и сегодня является одним из крупнейших, динамично развивающихся музыкальных форумов России. Фестиваль направлен на поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи.

Программа Фестиваля включает мероприятия с участием всемирно известных вокалистов и молодых оперных певцов. В разные годы в событиях Фестиваля приняли участие вокалисты Лоуренс Браунли, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи, Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Скороходов, дирижеры Сперанца Скаппуччи, Александр Сладковский, Фабио Мастранджело, Михаил Татарников и многие другие. Неизменным участником всех концертов и мастер-классов является художественный руководитель Фестиваля – Ильдар Абдразаков.

Концертная часть IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова пройдет в мае-июле 2021 года.

Аккредитация представителей СМИ на события образовательной программы Фестиваля: Екатерина Матренина +7-981-969-34-67