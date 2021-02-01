На Учалинском ГОКе запущен автоматический учет шахтных и подотвальных вод

ТАСС, 1 февраля. На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК, город Учалы, Республика Башкортостан) смонтированы и введены в работу узлы учета шахтных и подотвальных вод на Учалинской и Межозерной промплощадках. Работы проведены в рамках реализации проекта по внедрению автоматизированной системы технического учета энергоресурсов (АСТУЭ), сообщили в понедельник в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании.

В камерах учета установлены расходомеры, заведенные в специальную компьютерную программу, в которой в автоматическом режиме аккумулируются данные о потреблении всех ресурсов на предприятии. Данная система позволяет специалистам комбината одновременно вести онлайн мониторинг и анализ показателей расхода.

"Раньше мы производили учет поступающей воды по наработке насосного оборудования – объемы высчитывали за смену, исходя из производительности насосов. Теперь данные о том, сколько кубометров воды ежечасно к нам поступает, можно посмотреть в любой момент на экране компьютера", - приводят в управлении слова начальника станции нейтрализации Узельгинской промплощадки Анатолия Гущина.

На предприятии добавили, что автоматический учет шахтных и подотвальных вод имеет дополнительный положительный эффект в виде оперативного выявления утечек – внезапное снижение объема сигнализирует специалистам о необходимости проверки трубопровода на предмет повреждения. Кроме того, ежечасные точные данные об объемах поступающей на станцию нейтрализации воды, позволят рационально использовать материалы, необходимые для технологического процесса.

"Система позволила перейти от ручного сбора показателей к автоматическому, в ней фиксируются параметры работы любой установки, на основании получаемых данных составляются ежесуточные отчеты о расходе всех ресурсов. Такой контроль поможет снизить затраты на ресурсы", - отметил специалист отдела главного энергетика Алексей Семенов.

Всего в рамках АСТУЭ в цехах Учалинского ГОКа уже установлено порядка 80 расходомеров – автоматический учет работает в части отопления, горячего водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, использования технической (промышленной) воды, производства и потребления сжатого воздуха.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.