Калининская АЭС: Удомля получит комплексный дизайн-код городской среды

ТАСС, 1 февраля. Собственный дизайн-код городской среды появится у города-спутника Калининской АЭС Удомли. Над созданием единого стиля муниципалитета будут трудиться столичные дизайнеры и архитекторы в рамках совместного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) с Концерном "Росэнергоатом" и правительством Тверской области. Об этом стало известно в ходе стратегической сессии, прошедшей 28 января 2021 года на площадке Центра общественной информации КАЭС.

По словам директора Центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой, чтобы визуальный шум и рекламный хаос не создавали дискомфорт для жителей и гостей города, а улицы не превращались в лоскутное одеяло баннеров и элементов благоустройства, необходимо разработать и внедрить удобную и современную инструкцию по формированию облика города.

"Дизайн-код является одним из основных инструментов формирования комфортной городской среды. Он объединяет правила размещения и оформления внешнего вида вывесок, входных групп коммерческих помещений, рекламных конструкций, городской "мебели" и других элементов общественного пространства. Документ разрабатывается под конкретный город и учитывает местную специфику, культурные и другие особенности территории", - отметила Журавлева.

В ходе мероприятия в рабочих группах участники оценили текущее состояние внешнего вида Удомли и его визуальное восприятие, обсудили различные варианты архитектурно-художественной концепции развития города. В состав каждой команды вошли работники Калининской АЭС, представители общественности, бизнеса и муниципальной власти, а сама дискуссия была организована профессиональными модераторами.

По итогам стратегической сессии будет разработан проект преображения городской среды и подготовлен пакет документации для внедрения дизайн-кода на муниципальном уровне.