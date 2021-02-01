Новая серия вэб-сериала "IP Stories: Истории из истории" посвящена "Черному квадрату"

Москва, 1 февраля. Вышел новый эпизод научно-популярного анимационного вэб-сериала "IP Stories: Истории из истории" об интригах в сфере интеллектуальной собственности, посвященный "Черному квадрату" Казимира Малевича. Кому на самом деле принадлежит квадрат и был ли знаменитый художник-авангардист плагиатором?

Начало ХХ века — эпоха революционных изменений в обществе, для которой характерно стремление порвать с традициями и построить новый мир. Эти настроения нашли отражение в творчестве авангардистов. Их почерком в искусстве стали эпатаж и радикальные эксперименты со стилем и формой, а символом — "Черный супрематический квадрат" (1915) Казимира Малевича.

В кругах авангардистов "Черный квадрат" называли началом и концом всего искусства, абсолютным нулем. Впервые широкой публике картина была представлена на петербургской футуристической выставке "0,10" в 1915 году. Художник обычно вешал "Черный квадрат" высоко в "красном углу", как икону в русской избе. Так картина представлена и сейчас в лондонской галерее современного искусства Tate Modern.

"Черный квадрат" всегда окружала атмосфера мистики и театрализованного представления. Малевич, которого нередко называют родоначальником перформанса, превратил в искусство даже собственные похороны. В 1935 году по Невскому проспекту в Ленинграде прошла траурная процессия, впереди которой двигался черный грузовик с "Черным квадратом" на капоте. Тело художника покоилось в белом супрематическом саркофаге внутри грузовика. Если бы не яркая личность художника и мистическая история, сопровождавшая картину, то квадрат, пожалуй, так бы и остался простой геометрической фигурой черного цвета. Ведь Малевич был далеко не первым художником в истории, изобразившим черный квадрат. Первопроходцем стал английский философ и астролог Роберт Фладд, в 1617 году сделавший иллюстрацию для своего трактата о происхождении Вселенной и назвавший свою картину "Великая тьма". Затем в XIX веке появились еще три картины с аналогичной композицией.

Но значит ли это, что великий абстракционист нарушил чьи-то авторские права? Малевич жил и работал в период расцвета русского авангарда, когда в искусстве каждый день возникало что-то новое, а творцы соревновались друг с другом, чтобы добиться признания публики.

По словам исследователя биографии и творчества Малевича Ксении Букши, художник был противником плагиата и не стал бы использовать чужое произведение: "Дело не в квадрате, а в концепции. Малевич — изобретатель беспредметного искусства. Он ярко выступил со своим квадратом и прочими супремами. Так вышло, что он стал знаменем этого нового искусства. Он понимал, что изобрел новый стиль, написав "Черный квадрат". Когда к нему случайно в мастерскую зашел художник Иван Пуни и увидел эту картину, Малевич быстренько выпустил брошюру, в которой указал свое авторство, чтобы никто потом не смог украсть его идею".

Современные художники тоже сталкиваются с подражанием и сходством творческих концепций. Но, по словам директора Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрика Вальдес-Мартинеса, творец не вправе самостоятельно определить плагиат: "Нарушение авторских прав может установить только суд. Все остальное будет личным частным субъективным мнением. Мы регулярно получаем жалобы от художников, которые обвиняют коллег в плагиате, но реакция у нас всегда одна — нужно идти в суд. Причем это касается всех видов произведений".

Премьера анимационного фильма состоялась в рамках научно-образовательного проекта Ассоциации IPChain — крупнейшей в России организации, занимающейся развитием института интеллектуальной собственности. Сериал создан Агентством комплексных коммуникационных решений Prophet специально для Ассоциации IPChain с целью привлечения внимания создателей креативных продуктов к важности использования современных механизмов защиты результатов своего творчества. Сценарий написан Мариной Собе-Панек, автором научно-популярных фильмов и книг, членом Академии российского телевидения.

В роли рассказчика, как и прежде в цикле "IP Stories: Истории из истории", выступает фирменный герой Ассоциации IPChain — Горыныч, образ многоликого и проницательного знатока, каждая из голов которого символизирует одно из ключевых направлений сферы интеллектуальной собственности: авторские и смежные права, средства индивидуализации и промышленную собственность.

Все выпуски уникального анимационного цикла доступны в социальных сетях Агентства комплексных коммуникационных решений Prophet на YouTube, в Instagram, Facebook, а также на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Основная цель Ассоциации IPChain — формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности — распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах — как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них — Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др.

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