На заводе "Сибкабель" запустили высокопроизводительные оплеточные машины

ТАСС, 3 февраля. АО "Сибкабель" (входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) установило 7 новых оплеточных машин, производительность которых в 2,5 раза выше прежних. Стоимость нового оборудования превышает 100 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

"Оборудование смонтировано в цехе № 40, где производится продукция для подвижного состава, контрольные, монтажные и радиочастотные кабели. Эти линии предназначены для наложения на токопроводящую жилу экрана из медных проволок, защищающего от электрических помех", - сказано в сообщении.

"Современные машины заменили устаревшие модели, половина из которых вышли из строя и использовались как "доноры" для ремонта. Если ранее экранирование кабеля происходило со скоростью 70 об/мин, то теперь - 175 об/мин. Новое оборудование позволит совместить три производственные операции: наложение экрана и двух разделительных слоев, раньше это осуществлялось на разных машинах", - приводят в пресс-службе слова инженера-технолога АО "Сибкабель" Андрея Тихановича.

На новых линиях все параметры для изготовления продукции задаются автоматически. К примеру, если раньше шаг оплетки устанавливался за счет смены специальных шестеренок, то сейчас необходимые данные нужно просто ввести на панели управления. В случае обрыва заготовки или окончания ленты оборудование автоматически останавливается, что позволяет избежать брака.

"Программа технической модернизации АО "Сибкабель" рассчитана на несколько лет, позволяя заводу оставаться флагманом кабельной отрасли. Цех №40 полностью меняет свой парк оборудования, в прошлом году там было установлено более 10 современных машин. Это позволяет повысить производительность, соответствовать растущим требованиям рынка к кабельным конструкциям и усовершенствовать контроль за качеством продукции", - добавил директор АО "Сибкабель" Алексей Жужин.

О предприятии

Акционерное общество "Сибкабель" — предприятие в Томске, один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Входит в ООО "Холдинг кабельный Альянс" и УГМК.

Предприятие ведет свою историю от эвакуации в 1941 году в Томск после начала Великой Отечественной войны двух московских заводов — "Москабель" и "Электропровод". Сейчас номенклатура выпускаемых заводом изделий включает свыше 20 тыс. марок кабелей и проводов. В составе завода пять цехов основного производства. Производственная площадь цехов — 60 тыс. кв. м, численность работающих — около 1170 человек. Наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г. Томск" входят в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.