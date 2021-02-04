"УГМК-Застройщик" сдал в эксплуатацию очередной дом в жилом районе "Изумрудный бор"

ТАСС, 4 февраля. В Екатеринбурге продолжается строительство жилого района "Изумрудный бор" - самого масштабного проекта девелоперской компании "УГМК-Застройщик". В настоящее время компания активно развивает второй этап района – ранее намеченного срока сдан в эксплуатацию новый 22-этажный дом общей площадью 17 577 кв. метров. Об этом сообщили в четверг в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании.

Там напомнили, что в ноябре 2020 года "УГМК-Застройщик" ввел в эксплуатацию 30-этажный дом, который также относится ко второму этапу; еще один дом второго этапа в 25 этажей площадью 23 614 кв. метров с большим фитнес-клубом международного бренда, полноразмерным бассейном и супермаркетом будет сдан в первом полугодии 2021 года.

"Новый дом мы построили и ввели в эксплуатацию с опережением графика – по плану он должен быть сдан во 2 квартале этого года. Скоро начнется выдача ключей, и в "Изумрудном бору" станет еще больше счастливых резидентов. Все текущие этапы строительства, первый (18-ти этажный дом, сданный в декабре 2019 года), второй и третий относятся к первому кварталу района, площадь которого составит 9 гектаров с учетом участка под детский сад, а общая площадь жилого фонда – 142,5 тыс. кв. метров", - приводят в управлении руководитель девелоперских проектов компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Кроме того, недавно компания получила разрешения на строительство жилых домов третьего этапа (3.1 и 3.3). "Особенность этих домов в том, что в них расположены квартиры с прекрасным видом на сосновый бор. Девелопер предусмотрел теплые лоджии, корзины под кондиционеры и 2 варианта отделки квартир: white box и чистовую. Продажа квартир будет осуществляться через эскроу-счета, что гарантирует безопасность сделки для покупателя. Квартиры к покупке в этих домах откроются в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Жилой район "Изумрудный Бор" возводится в северной части Екатеринбурга, вокруг экологической зоны - лесопарка "Пышминские озерки". В его состав войдет 13 кварталов общей площадью 124,9 Га. Из них под жилую застройку отведено 40,7 Га (объем жилищного фонда - порядка 712 тыс. кв. метров). Высокую транспортную доступность района обеспечит скоростная трамвайная линия, которая пройдет по территории жилого района "Изумрудный бор" и свяжет между собой Екатеринбург и Верхнюю Пышму уже в 2021 году.

В управлении напомнили, что один из стандартов "УГМК-Застройщик" - создание полноценной экосистемы для комфортной жизни в каждом проекте. Поэтому в "Изумрудном бору" одновременно с жилыми объектами возводится вся необходимая социальная, торговая и развлекательная инфраструктура. Так, в первом квартале появится современная школа – трансформер на 1 100 мест, где расположится екатеринбургская гимназия "Арт-Этюд", детский сад на 300 мест с ясельными группами (его проектирование уже завершено), поликлиника, фитнес-центр с бассейном площадью 4,5 тыс. кв. метров. На первых этажах жилых домов разместится бизнес из сферы услуг: кафе, магазины, аптеки и др. Также на территории квартала будет построен 6-ти этажный надземный паркинг на 300 машиномест со спортивной площадкой на крыше. Совсем скоро будет сдан торгово-развлекательный центр VEER Mall, который расположен рядом с районом, сказано в сообщении.

О компании

Строительные подразделения компании УГМК возводят жилые и коммерческие объекты с 2005 года. В 2017 г. компания объединила строительство жилищных проектов под брендом "УГМК-Застройщик". В данный момент идет реализация трех крупных жилых комплексов в Екатеринбурге: "Макаровский" – этот проект признан лучшим в России по версии портала ЕРЗ. Жилой район "Изумрудный Бор" – самый масштабный проект на севере Екатеринбурга (входит в 20 лучших ЖК региона) и жилой квартал "Нагорный", также вошедший в 15 лучших жилых комплексов в России. Сам застройщик получил максимальный балл по соблюдению сроков ввода жилья, а также входит в ТОП-3 лучших застройщиков России по потребительским качествам по данным портала ЕРЗ.РФ.

Проектная декларация на сайте.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).