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"Ингосстрах" рассказал о мерах профилактики рака

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля

Москва, 4 февраля. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. Во всем мире наблюдается рост онкологических заболеваний. Только в России на начало 2020 года рак или подозрения на онкологию зафиксированы у 350 тыс. граждан. Поэтому сегодня "Ингосстрах" хотел бы напомнить о важности заботы о собственном здоровье и необходимости соблюдения некоторых мер предосторожности.

Среди основных причин формирования онкологических заболеваний выделяют неправильное питание и курение. Также повлиять на развитие болезни может чрезмерное употребление алкоголя, стресс и длительные солнечные ванны.

Чтобы снизить риск возникновения рака, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Следить за своим питанием. Отказаться от вредной пищи, потреблять больше кальция, клетчатки, овощей и фруктов, не увлекаться продуктами из красного мяса.
  • Заниматься спортом. Это предостережет от набора лишнего веса и укрепит иммунную систему.
  • Сократить употребление алкоголя и курение табака. Вредные привычки ослабляют организм и делают его более уязвимым.
  • Регулярно проходить обследования. Чем раньше заболевшие получают помощь врачей, тем больше шансов на выздоровление.

Не стоит недооценивать и страхование от критических заболеваний. Благодаря этому инструменту можно получить своевременную квалифицированную помощь. Например, у Страховое публичное акционерное общество (СПАО) "Ингосстрах" есть программа "ИнгоМедЗащита", предусматривающая комплексный подход к лечению критических заболеваний, в частности рака. Клиентам доступны два варианта программы: лечение по поводу злокачественных новообразований, а также расширенная версия.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак стал второй главной причиной смертей в мире. Им заболевает каждый 5-й житель планеты, а каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина умирают от этой болезни. В 2020 году рак был диагностирован у 19,3 миллионов человек, а 10 миллионов человек скончались в результате этого заболевани

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