Завершен крупный ремонт на магистральном газопроводе "Комсомольское – Челябинск"

ТАСС, 5 февраля. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) подключен участок магистрального газопровода (МГ) "Комсомольское – Челябинск" диаметром 1420 мм. Это первый в 2021 году завершенный комплекс работ в Курганской области, в зоне ответственности Шадринского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Как уточнили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, работы проведены в рамках набирающей обороты в наступившем году программы капитального ремонта магистральных газопроводов.

"Данный газопровод является частью двухниточного газотранспортного коридора, по которому природный газ от месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа транспортируется потребителям Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также в центральные регионы России", - сказано в сообщении.

В службе уточнили, что на территории Курганской области трасса газопровода на большом протяжении пролегает в заболоченной местности, поэтому ремонты здесь зачастую проходят зимой, когда грунт промерзает на большую глубину и может держать тяжелую гусеничную технику. Работы на участке, расположенном в районе поселка Шатрово, начались в середине января и продолжались около двух недель. В ремонт был выведен межкрановый участок длиной более 15 км. Производственный комплекс выполнили сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) №4 (г. Оренбург). Они устранили в общей сложности девять дефектов кольцевых сварных швов, в том числе семь – методом врезки "катушек" (участков трубы небольшой длины). Подачу газа потребителям не ограничивали. Транспорт природного газа осуществлялся по соседней нитке – МГ "Уренгой – Челябинск".

"В ремонте МГ "Комсомольское – Челябинск" помимо сварочно-монтажных бригад УАВР №4 участвовали сотрудники еще трех филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – УАВР №3, Управления технологического транспорта и специальной техники, а также непосредственно Шадринского ЛПУМГ.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.