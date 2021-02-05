{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калининская АЭС получила сертификат соответствия международному стандарту качества

Оценка соответствия в том числе проводилась по производству электрической и тепловой энергии, а также обращению с ядерным топливом
Калининская АЭС Пресс-служба Калининской АЭС
Описание
Калининская АЭС
© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 5 февраля. Калининская АЭС получила сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Подтверждающий документ выдан транснациональным холдингом DQS Holding GmbH по результатам аудита, прошедшего на атомных станциях Концерна "Росэнергоатом" в ноябре 2020 года.

Оценка соответствия проводилась по таким основным направлениям деятельности как производство электрической и тепловой энергии, обращение с ядерным топливом, техническое обслуживание и ремонт, управление персоналом и другие.

В проверяемых областях не только не выявлено несоответствий, но и отмечено 19 сильных сторон. В их числе: адаптивность системы управления организацией к изменяющимся условиям, применение принципа процессного подхода к выполнению работы, оценка удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон при прогнозировании и продаже электроэнергии на оптовом рынке. Высокую оценку получила деятельность предприятия по управлению ключевыми рисками, а также активная  лидерская позиция директора КАЭС в области качества.

"Сертифицированная система управления качеством – гарант того, что наша деятельность полностью соответствует представлениям мирового атомного сообщества о деятельности успешного, эффективного и безопасного предприятия, применяющего ядерные технологии. Особенно ценно то, что нам удалось доказать это с высокими результатами – мы стали лидером среди атомных станций по количеству сильных сторон, выявленных в ходе аудита", - отметил заместитель главного инженера Калининской АЭС Сергей Молотов.

Завершен крупный ремонт на магистральном газопроводе "Комсомольское – Челябинск"
Это первый в 2021 году комплекс работ, завершенный работниками ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" по программе капремонта магистральных газопроводов
Читать полностью