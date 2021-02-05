Женщины-инноваторы встретились на выездной гостиной Евразийского женского форума

Москва, 5 февраля. В Москве состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума на тему "Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований" (12+). Организаторами мероприятия выступили Совет ЕЖФ и социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.

"Тема первой в 2021 году гостиной выбрана не случайно. Президентом России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Россия по представительству женщин в науке традиционно занимает передовые позиции в мире. По данным Росстата, практически 40% исследователей в стране – женщины", – сказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, открывая дискуссию.

Вице-спикер СФ отметила, что Совет Евразийского женского форума, который она возглавляет, ведет системную работу по расширению участия женщин во всех сферах жизни общества, в том числе в высокотехнологичных отраслях. В этой связи успешно реализуются такие проекты, как "Женщины-инноваторы, драйверы положительных изменений в обществе", "Женщины в цифровой экономике. Проект STEM", "Женщины-ученые и глобальные вызовы современности".

Галина Карелова также подчеркнула, что на площадке третьего Евразийского женского форума, который состоится осенью 2021 года, будут представлены новые проекты по вовлечению женщин в высокотехнологичные отрасли. ""Инновации сегодня это не только область высокой науки. Они пронизывают всю нашу жизнь. Активное участие женщин в социальной сфере, научной, творческой работе – чрезвычайно важный ресурс для всей страны, для нашего будущего".

Дискуссию продолжила Александра Глазкова, вице-президент по персоналу биотехнологической компании BIOCAD, куратор проекта Совета ЕЖФ "Женщины-инноваторы". По ее словам, впервые о повестке женского лидерства она задумалась благодаря Евразийскому женскому форуму, где увидела, как женское сотрудничество позволяет вести проектную деятельность на более высоком уровне. "Для меня важно найти и поддержать женщин, которые занимаются инновациями и являются первопроходцами в своем деле, – отметила Александра Глазкова. – У нас действительно мир возможностей, и Россия – это страна возможностей. Чем больше мы будем друг друга поддерживать, тем больше проектов будут возникать на стыке науки, бизнеса и технологий, что, в свою очередь, приведет к позитивным преобразованиям и улучшению социальной повестки. Мы, женщины-инноваторы, думаем не только о собственном благополучии, но и об изменениях, которые будут работать на пользу человечества".

Примерами инновационных проектов, которые уже помогают тысячам людей, являются тренажер для глаз "ЛЕЧИ-ИГРАЙ", созданный серийным изобретателем и основателем ООО "ДиваОра Групп" Ольгой Ошурковой, а также платформа для распознавания медицинских изображений от компании "Третье мнение" Анны Мещеряковой.

"У нас очень много талантливых женщин. К сожалению, не все верят в свои способности, что они смогут реализовать свое изделие. А ведь для этого есть вполне конкретные способы, например центры прототипирования, куда каждый мог бы прийти и сделать свой прототип. В России много интересных проектов. Очень важно, что благодаря участию в таких форумах, как ЕЖФ, мы объединяем наши усилия, можем между собой обсуждать и находить общие решения. Если будет популяризация успешных проектов, будет появляться и больше женщин-инноваторов", – выразила надежду Ольга Ошуркова.

Анна Мещерякова обратила внимание собравшихся на то, как пандемия повлияла на развитие технологий: "В апреле 2020 года из стартапа будущего мы внезапно превратились в компанию настоящего". Разработка компании "Третье мнение", помогает рентгенологу не тратить время на просмотр стандартных снимков. Как известно во время пандемии только в одной Москве их было сделано свыше 1 млн. Алгоритм позволяет за две минуты проанализировать КТ-исследование с точностью врача.

По словам Анны Мещеряковой, эмпатия и внимание к деталям, которые развиты у женщин, очень важны при создании роботизированных систем. Поэтому здравоохранение в цифровой медицине – это та сфера, где женщинам-инноваторам действительно можно расти. "Есть недоверие, что женщина не может сосредоточиться на работе и добиться успехов. На самом деле у женщин есть супермотивация: она отвлекается от семьи и детей, чтобы сделать что-то действительно важное. Поэтому в женщин надо действительно верить. И спасибо, что существует такая площадка, как Евразийский женский форум", – заключила Анна Мещерякова.

"Соблюдение баланса между инновациями и традициями может быть обеспечено активной позицией женщин, – уверена председатель Управляющего совета ГБОУ КиберШкола, соучредитель Ассоциации развития киберспорта Елена Скаржинская. – Современная женщина способна быть как успешным разработчиком компьютерных игр, так и мамой результативного киберспортсмена".

"С пандемией мы все оказались в цифровой экономике. Большое количество проектов, которые рассматривались как проекты будущего, оказались сегодняшним днем. Возникло большое количество платформенных проектов, которые предоставляют решения без необходимости куда-то выходить. И, конечно, многие проекты, основанные женщинами, нацелены на решение социальных задач", – отметила генеральный директор АНО "Сколково форум", член Совета Евразийского женского форума, куратор проекта "Женщины в цифровой экономике" Екатерина Иноземцева.

По ее мнению, небольшая доля женщин среди инноваторов заключается в сложности преодоления стереотипов: "Мы сталкиваемся с этим с самого детства и дальше в процессе учебы: “Математика не для девочек”. Уверена, что в скором будущем в отечественных вузах, как и за рубежом, возникнут общественные движения, которые помогут нашим девчонкам поверить в себя и остаться в той специальности, к которой они расположены".

Значительную роль в развитии женщин-инноваторов играет программа "Для женщин в науке", запущенная компанией L’Oreal и UNESCO в 1997 году, о чем рассказал генеральный секретарь "Л’Ореаль Россия" Жорж Шишманов. В рамках программы ежегодно пять женщин со всего света, показавшие выдающиеся результаты, получают премию. Пять из победительниц программы впоследствии были удостоены Нобелевской премии, в том числе две – Нобелевской премии по химии в прошлом году.

"В России программа “Для женщин в науке” действует с 2007 года. Стипендии присуждаются молодым женщинам в возрасте до 35 лет, работающим в научных учреждениях и вузах. За это время 135 молодых женщин в России получили стипендии для развития своей научной карьеры", – отметил Жорж Шишманов.

Одной из этих женщин является Анна Кудрявцева – кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, стипендиат международной программы L’Oreal – UNESCO "Для женщин в науке".

"Девушкам в науке часто не хватает компетенций для продвижения своих знаний и продуктов. И тем более ученому тяжело представить результаты своей работы широкой общественности. Поэтому очень правильная мысль, что важно не столько дать стипендию, то есть деньги на проведение исследований или личную поддержку ученого, сколько предоставить инструменты для дальнейшего развития – например, набор управленческих компетенций, знания о патентах. На самом деле это именно то, что нужно для усиления инклюзивности в инновационной сфере", – подчеркнула Анна Кудрявцева в ходе своего выступления.

Запись трансляции дискуссии "Женщины – лидеры инновационных социальных преобразований" смотрите на странице Фонда Инносоциум в Фейсбуке.