В ООН подвели экономические итоги 2020 года

Москва, 5 февраля. Второго февраля 2021 года состоялась презентация доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы, 2021" (0+), организованного Международным Союзом экономистов и Информационным Центром ООН в Москве при участии Вольного экономического общества России.

Доклад не дает повода для оптимизма – текущий кризис несет риски для развития здравоохранения, решения вопросов климатической повестки и для мировой экономики в целом, ставит под угрозу все, что было достигнуто в последние десятилетия, рассказал директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

Президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов согласился с тем, что доклад пронизан тревогой относительно перспектив мирового экономического развития. "Пандемия и связанные с ней ограничительные меры парализовали мировую экономику, остановив целые ее сектора, разорили малый бизнес, оставили без работы миллионы людей, усугубили социальное неравенство и увеличили мировой долг домохозяйств. Мир оказались в тисках пандемии такой силы, какой еще не бывало в современной истории", – отметил ученый.

Согласно докладу ООН, падение мировой экономики составило 4,3 % в 2020 году. Это самое резкое сокращение мирового производства со времен Великой депрессии. Так, во время финансового кризиса 2009 года, мировой ВВП упал всего на 1,7 %. "Отчасти это результат неправильной оценки рисков 2020 года. – полагает академик, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин. – Предкризисная оценка рисков фиксировалась на избыточном акцентировании климатических угроз, и это сместило внимание и правительств, и обществ в сторону от реальной пандемической угрозы в начале 2020 года".

Александр Дынкин напомнил, что Всемирный экономический форум назвал среди первых пяти глобальных рисков 2020 года климатические угрозы. Пандемия заняла десятое место. "Такая асимметрия в оценке рисков, на мой взгляд, очень важный для нас урок", – полагает ученый.

Сильнее всего от пандемии пострадали развитые экономики, где ограничительные меры были введены в первую очередь – это страны Европы и несколько штатов США. ВВП развитых стран сократился на 5,6% в 2020 году. По прогнозам ООН, в 2021 году их восстановительный рост составит до 4,0%.

Экономика стран "Группы двадцати" (G20), на долю которых приходится почти 80 % мирового производства, сократилась на 4,1 %. Только Китаю из числа стран-членов G20 удалось выйти на положительный рост ВВП в 2020 году.

Мировая торговля товарами и услугами, по оценкам ООН, снизилась на 7,6% в 2020 году. Экспорт туризма сократился на 70%, в результате чего туристическая отрасль потеряла около 1,1 триллиона долларов. В большей степени пострадали развивающиеся страны Карибского бассейна, чья экономика ориентирована на туристический сектор. Пандемия также увеличила неравенство – в мире стало на 131 миллиона больше людей, живущих в бедности.

"Около 80% экономически активного населения Земли пострадали от карантинных мер – в той или иной степени. В странах ОЭСР уровень безработицы в середине локдаунов вырос в среднем до 9%. На конец 2020 года ситуация немного улучшилась: безработица снизилась до 7%. В развивающихся странах ситуация оказалась значительно хуже. Разброс цифр – от 27% в Нигерии и Иордании до 10–13% в странах Латинской Америки и в некоторых странах Азии", – рассказал руководитель группы исследований мировой экономики ЦМАКП Александр Апокин.

По прогнозам ООН, рост мировой экономики в 2021 году составит 4,7%, что едва позволит перекрыть потери 2020 года. "Восстановление среди стран будет очень неравномерным. Многие страны даже в случае, если благоприятные предпосылки сохранятся, не восстановятся в 2021 году до уровня конца 2019 года. Восстановление продолжится и в 2022, и в 2023 году", – отметил Александр Апокин.

В связи с распространением коронавируса во многих странах были приняты беспрецедентные по объему меры для поддержки населения и стабилизации национальных экономик. На экстренные меры по стимулированию мировой экономики было потрачено 12,7 триллиона долларов. 80 % из них пришлось на развитые страны.

"Япония, США, основная часть Евросоюза – в частности, Германия, отвечают больше чем за половину совокупных расходов. – пояснил Александр Апокин. – Надо понимать, что это беспрецедентное стимулирование. Тем не менее, оно в значительной степени осталось внутри развитых стран и далеко не везде было конвертировано в помощь развивающимся странам через динамику международной торговли. Эксперты ООН справедливо отмечают, что это создало значительные вызовы, в том числе и для 2021 года".

Финансирование госпрограмм стимулирования экономики повлекло за собой самые крупные заимствования в мирное время, увеличив государственный долг во всем мире на 15 %, то есть почти на 10 триллионов долларов.

"ООН привлекает внимание к образованию пузырей на финансовых рынках. С учётом обстоятельств, которые мы наблюдаем в последние 2 недели, можно говорить о том, что ликвидность, созданная в течение 2020 года, в значительной степени не достигла реального сектора,", – отметил Александр Апокин.

Российская экономика, которая в начале 2020 года столкнулась сразу с несколькими шоками, по итогам прошлого года упала на 3,1 %, по данным Росстата. "Мы выходим почти в стагнацию с очень умеренными темпами роста. Был период восстановления, он занял в основном третий квартал, сейчас импульс роста достаточно слабый. Можно надеяться, что, если удастся реализовывать нацпроекты, эта динамика ускорится. Тяжелейший кризис прошелся по рынку труда. Правда, здесь уже заметны признаки его завершения, отчасти из-за оттока мигрантов, отчасти из-за восстановления экономики", – рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Эксперт отметил, что прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации.