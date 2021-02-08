На Forbes.Congress обсудят инфраструктуру благотворительности в период пандемии COVID-19.

ТАСС, 8 февраля. Второго марта в отеле "Марриотт Ройал Автора" состоится "Форум благотворителей и меценатов России". Участники обсудят инфраструктуру благотворительности во время пандемии.

"История благотворительности и добровольчества в современной России насчитывает уже три десятка лет. Начинали в 91-м с нуля, со спонтанной адресной помощи нуждающимся, а к началу 2020 года построили системно функционирующую инфраструктуру благотворительности с внушительным набором элементов. За прошедшие годы она несколько раз проверялась на прочность. Мировой кризис 2008 года ее не сломал, в том числе и потому, что на тот момент инфраструктура была простенькой, то есть по большому счету ломать было нечего, да и кризис был V-образный — мгновенно упали, но быстро встали и озаботились созданием системы. Вторая проверка началась в 2014 году и растянулась по меньшей мере на три года. По факту выяснилось, что это было время интенсивного строительства в секторе. В профессиональной среде сформировался целевой запрос на инфраструктуру для поддержки и долгосрочного устойчивого развития сектора НКО. И она постепенно начала выходить на уровень системы, способной задавать тренды, а не просто отвечать текущим потребностям некоммерческого сектора. Очередной момент истины наступил неожиданно и с той стороны, с которой никто не ждал. Обрушившаяся в марте 2020 года на Россию пандемия коронавируса заставляет действовать быстро и в обстоятельствах неопределенности. Как работает инфраструктура благотворительности в период пандемии COVID-19, в чем проявляются ее сильные и слабые стороны, что нужно совершенствовать — об этом и пойдет речь на конференции", - рассказал руководитель форума благотворителей и меценатов Forbes Congress Юрий Сухоруков.

Сессии форума:

Пленарная сессия. "Выдержала ли инфраструктура благотворительности испытание пандемией?"

Особые мнения. "Какая инфраструктура благотворительности нам нужна?"

Сессия. "Корпоративная благотворительность — много не бывает"

Сессия. "Инновации, новые цифровые проекты и инициативы в благотворительности, сгенерированные во время пандемии и ограничений"

Сессия. "Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь: личные истории самообразования в благотворительности"

Сессия. "Наступило ли время смены парадигмы в связке"Донор – НКО"

Сессия. "Антикризисный менеджмент в благотворительной сфере" (Управление благотворительным фондом в кризис).

Сессия. "Образы благотворительности в современной литературе"

Среди спикеров:

Митя Алешковский, председатель совета, благотворительный фонд "Нужна помощь"

Юлия Варшавская, главный редактор, Forbes Life и Forbes Woman

Наталья Каминарская, директор, "Благосфера"

Анастасия Ложкина, ментор по фандрайзингу, сооснователь "Клуба фандрайзеров"; создатель Telegram-канала "Лайфхаки фандрайзинга"

Мария Морозова, генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

Елена Тополева, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Общественная палата РФ; директор, АСИ

и другие.

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