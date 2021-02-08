Четыре специалиста УЭХК стали победителями Всероссийского конкурса "Инженер года"

ТАСС, 8 февраля. Четыре сотрудника Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) стали победителями Всероссийского конкурса "Инженер года России – 2020" по версии "Профессиональные инженеры". Об этом рассказали в понедельник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК".

В сообщении отмечено, что лауреатом в номинации "Электротехника" стал начальник участка эксплуатации оборудования службы главного энергетика Александр Кошелев за большой вклад в повышение эффективности энергоснабжения разделительного производства УЭХК. В номинации "Машиностроение" за работу по безопасности и оптимизации технологических процессов, модернизацию технологического оборудования комбината победителем признан главный технолог цеха ревизии машин Олег Кузьмин. Начальник отдела исследования и контроля производства Артем Пономаренко стал лауреатом в номинации "Атомная энергетика". Результаты комплекса исследований с его участием имеют высокий научно-технический уровень и практическую ценность для повышения эффективности производства УЭХК. А Михаил Туисов, инженер по КИПиА 1-й категории метрологической службы признан лауреатом в номинации "Приборостроение и диагностика" за работу по модернизации систем управления технологическим процессом УЭХК.

"Традиционно наши инженеры занимают достойное место в подобных конкурсах, представляя свои проекты по повышению эффективности производства. На комбинате созданы все условия для реализации творческого потенциала работников и формирования инженерной элиты", – прокомментировал генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

О конкурсе

Цель Всероссийского конкурса "Инженер года – выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства и науки. В период с 2002 по 2020 годы 42 инженера Уральского электрохимического комбината стали лауреатами, 11 – получили звание "Профессиональный инженер России". Имена лауреатов и "профессиональных инженеров" размещены в Зале инженерной славы России.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.