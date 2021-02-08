Росстат и РАНХиГС объединят усилия для развития науки о данных

Москва, 8 февраля. Четвертого февраля ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау и руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков подписали соглашение о взаимодействии, которое предусматривает создание базовой кафедры Росстата в РАНХиГС, запуск совместных обучающих программ и проектов в сфере статистики, проведение исследований в области анализа и работы с данными и многое другое. Более 30 конкретных направлений деятельности включено в дорожную карту сотрудничества Росстата и РАНХиГС на ближайшие три года. Соглашение нацелено на всесторонний обмен опытом, совместную разработку новых образовательных программ, а также организацию и проведение совместных мероприятий в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика".

"Соглашение между Академией и Росстатом предусматривает развитие уже существующего сотрудничества по нескольким направлениям: это образовательная, научно-исследовательская и международная деятельность, а также новые совместные проекты. Мы создаем базовую кафедру Росстата, где будут разработаны новые образовательные программы как для взрослых слушателей, так и для студентов бакалавриата и магистратуры. Руководители и ведущие специалисты Росстата и НИИ статистики будут на постоянной основе читать лекции и проводить мастер-классы для студентов РАНХиГС, а также участвовать в разработке и реализации совместных образовательных программ, включая международные проекты с ведущими зарубежными университетами", - сказал Мау.

Он добавил, что одним из первых шагов станет проект по организации межвузовского научно-практического семинара по проблемам развития цифровой экономики на основе науки о данных, а также открытие отдельного профессионального направления "Наука о данных". "Другим направлением станет организация и проведение международных конференций по проблемам цифровой трансформации государственного управления, экономики и образования, а также мероприятия, направленные на популяризацию статистики. Это направление очень важно для повышения уровня статистической грамотности граждан нашей страны: она является важным элементом системы цифровых навыков, необходимых современному человеку", - подчеркнул ректор РАНХиГС.

Совместные прикладные образовательные программы бакалавриата и магистратуры будут посвящены многомерным статистическим исследованиям с использованием современных цифровых методов. В ближайшее время Росстат и РАНХиГС также разработают программы дополнительного профессионального образования для укрепления кадрового потенциала НИИ Статистики Росстата.

По словам Малкова, научная и международная деятельность, информационное взаимодействие, развитие статистики – направления совместной работы Росстата и РАНХиГС. "Академия – это известная и уважаемая кузница кадров государственных служащих. Приоритетным направлением для нас будут образовательные проекты, прежде всего, в области цифровой экономики. Их формат разнообразен: семинары, научно-практические конференции, мастер-классы. Но главное, полученные знания студенты и слушатели смогут с успехом применить на практике. РАНХиГС и Росстат во многом похожи. Мы вместе работаем на благо государства. Мы не герои, которые всегда на виду, – мы просто делаем свою работу. Наш труд незаметен, но всеми востребован. И мы обязаны работать вместе, чтобы показать необходимый, профессиональный и честный результат", - отметил он.

Обязательным пунктом соглашения стала стажировка преподавателей РАНХиГС и практика студентов в организациях Росстата, участие в совместных программах международного сотрудничества. Кроме того, совместно будут разработаны новые информационные продукты для экономистов-исследователей и экспертного сообщества.