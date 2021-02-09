На Иннопром Онлайн пройдет дискуссия о развитии бизнес-образования для промышленности

Москва, 9 февраля. На универсальной промышленной платформе Иннопром 10 февраля состоится онлайн-трансляция сессии "Бизнес-образование для промышленности". Партнером мероприятия выступает Высшая школа бизнеса ВШЭ.
"Приглашенные эксперты обсудят такие тренды бизнес-образования как поиск новых форматов обучения, удовлетворение потребности в непрерывном образовании, укрепление связей промышленности с университетами", - сообщили организаторы.
В настоящее время, по опыту взаимодействия промышленных компаний с ВУЗами, ощущается определенная необходимость большей интегрированности бизнес- и технического образования, в частности в контексте внедрения advanced manufacturing, разработки новых материалов и технологий, "постковидной" перестройкой цепочек поставок и так далее.
Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.
Спикеры сессии:
- Аркадий Дворкович, Председатель Фонда "Сколково"
- Алексей Ученов, Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России
- Валерий Катькало, Первый проректор НИУ ВШЭ, Декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
- Лоран Бошеро, Глава Отдела науки и технологий Представительства ЕС в Российской Федерации
- Тадзио Шиллинг, Генеральный директор АЕБ
- Игорь Агамирзян, Вице-президент НИУ ВШЭ
- Андрей Яковлев, ВРИО Ректора ТПУ, Доктор физико-математических наук
- Андрей Митюков, Управляющий партнер TalentTech, Севергрупп
В эфире Иннопром Онлайн 10 февраля эксперты расскажут, чему учить капитанов промышленности 21 века.
Возрастная категория мероприятия 18+.