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На Иннопром Онлайн пройдет дискуссия о развитии бизнес-образования для промышленности

Эксперты обсудят как новые требования к управлению производственными бизнесами определяют необходимость новых направлений бизнес-образования

Москва, 9 февраля. На универсальной промышленной платформе Иннопром 10 февраля состоится онлайн-трансляция сессии "Бизнес-образование для промышленности". Партнером мероприятия выступает Высшая школа бизнеса ВШЭ.

"Приглашенные эксперты обсудят такие тренды бизнес-образования как поиск новых форматов обучения, удовлетворение потребности в непрерывном образовании, укрепление связей промышленности с университетами", - сообщили организаторы.

В настоящее время, по опыту взаимодействия промышленных компаний с ВУЗами, ощущается определенная необходимость большей интегрированности бизнес- и технического образования, в частности в контексте внедрения advanced manufacturing, разработки новых материалов и технологий, "постковидной" перестройкой цепочек поставок и так далее.

Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.

Спикеры сессии:

  • Аркадий Дворкович, Председатель Фонда "Сколково" 
  • Алексей Ученов, Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России
  • Валерий Катькало, Первый проректор НИУ ВШЭ, Декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
  • Лоран Бошеро, Глава Отдела науки и технологий Представительства ЕС в Российской Федерации
  • Тадзио Шиллинг, Генеральный директор АЕБ
  • Игорь Агамирзян, Вице-президент НИУ ВШЭ
  • Андрей Яковлев, ВРИО Ректора ТПУ, Доктор физико-математических наук
  • Андрей Митюков, Управляющий партнер TalentTech, Севергрупп

В эфире Иннопром Онлайн 10 февраля эксперты расскажут, чему учить капитанов промышленности 21 века.

Возрастная категория мероприятия 18+.

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