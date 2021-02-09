На Иннопром Онлайн пройдет дискуссия о развитии бизнес-образования для промышленности

Москва, 9 февраля. На универсальной промышленной платформе Иннопром 10 февраля состоится онлайн-трансляция сессии "Бизнес-образование для промышленности". Партнером мероприятия выступает Высшая школа бизнеса ВШЭ.

"Приглашенные эксперты обсудят такие тренды бизнес-образования как поиск новых форматов обучения, удовлетворение потребности в непрерывном образовании, укрепление связей промышленности с университетами", - сообщили организаторы.

В настоящее время, по опыту взаимодействия промышленных компаний с ВУЗами, ощущается определенная необходимость большей интегрированности бизнес- и технического образования, в частности в контексте внедрения advanced manufacturing, разработки новых материалов и технологий, "постковидной" перестройкой цепочек поставок и так далее.

Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.

Спикеры сессии:

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда "Сколково"

Алексей Ученов, Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России

Валерий Катькало, Первый проректор НИУ ВШЭ, Декан Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Лоран Бошеро, Глава Отдела науки и технологий Представительства ЕС в Российской Федерации

Тадзио Шиллинг, Генеральный директор АЕБ

Игорь Агамирзян, Вице-президент НИУ ВШЭ

Андрей Яковлев, ВРИО Ректора ТПУ, Доктор физико-математических наук

Андрей Митюков, Управляющий партнер TalentTech, Севергрупп

В эфире Иннопром Онлайн 10 февраля эксперты расскажут, чему учить капитанов промышленности 21 века.

Возрастная категория мероприятия 18+.