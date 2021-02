Euromoney вновь признал Sber Private Banking лучшим private банком России

Москва, 10 февраля. Sber Private Banking второй год подряд признан лидером в основной номинации - "Лучший сервис private banking" (Best Private Banking ServicesOverall) в России по результатам 18-го ежегодного обзора Private Banking andWealth Management Survey 2021, опубликованного журналом Euromoney.

По итогам 2020 года Sber Private Banking также получил сразу две награды международного издания Global Finance в категории World’s Best PrivateBanks Awards 2021. Sber Private Banking победил в номинациях "Лучший private банк России" (третий год подряд) и "Превосходное качество сервиса в кризис в Центральной и Восточной Европе" (Excellence in Crisis: Client Services in Central and Eastern Europe).

"Как и год назад, Sber Private Bankign возглавил рейтинг private банков страны по версии сразу двух авторитетных международных изданийEuromoney и Global Finance, что говорит о доверии клиентов и признании участниками рынка. Учитывая, сколько сложностей всем нам доставил 2020 год, эти победы для нас особенно ценны. Будем и дальше совершенствовать наши сервисы, предвосхищая ожидания клиентов, и развивать рынок private banking в России", - сказала глава Sber Private Banking Евгения Тюрикова.

Euromoney — международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора более сотни стран. Журнал регулярно проводит опросы экспертов рынка и составляет рейтинги, которые по праву считаются наиболее авторитетными в отрасли.

В основе методологии рейтинга Euromoney — опрос участников рынка частного банковского обслуживания более 60 стран, оценивающих своих конкурентов по количественным и качественным критериям. Итоги подводит экспертная комиссия журнала Euromoney на глобальном и локальном уровнях, определяя лидеров в 50 странах.

Global Finance — авторитетное международное издание, посвящённое финансовой и банковской индустрии. История издания насчитывает более 30 лет, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Аудиторию издания составляют высшие руководители крупных международных и финансовых компаний, принимающие ключевые решения в сфере бизнеса и инвестиций. GlobalFinance ежегодно отмечает лучшие финансовые институты по всему миру в рамках своей премии, которая стала стандартом качества для финансовой отрасли.

Sber Private Banking — подразделение Сбера, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Руководствуясь принципом "открытой архитектуры", подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам экосистемы Сбера, а также партнёров в России и за рубежом.