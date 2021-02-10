В Верхней Пышме Свердловской области принимают чемпионат WorldSkills Russia

ТАСС, 10 февраля. В Центре проведения демонстрационных экзаменов техникума "Юность" в Верхней Пышме Свердловской области начались соревнования по компетенциям "Сварочные технологии" и "Промышленная автоматика". Как сообщили в среду в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании, состязания проходят в рамках IX Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (14+). Лучшего в своем направлении в Верхней Пышме будут определять среди учащихся колледжей и техникумов Свердловской области, уточнили в управлении.

По словам директора техникума "Юность" Виталия Лобастова, в центре созданы все необходимые условия для проведения соревнований такого уровня. "Надеюсь, наш ответственный подход к организации мероприятия и наличие современного оборудования, соответствующее требованиям международных стандартов, поможет молодым профессионалам максимально раскрыть свои таланты. У этой площадки огромный потенциал и возможности, и в следующем году мы рассчитываем принять здесь еще больше участников", – сказал он.

В управлении отметили, что площадка, на которой в этом году соревнуются сварщики и автоматчики, была открыта осенью 2020 года и является уникальной для региона по оснащению и возможностям. Центр рассчитан на проведение демонстрационных экзаменов сразу по восьми компетенциям: промышленная автоматика, мехатроника, сварочные технологии, неразрушающий контроль, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обслуживание грузовой техники, обработка листового металла. "Площадка создана на основе государственно-частного партнерства. За счет финансовых средств УГМК проведена реконструкция здания учебных мастерских Центра общей площадью 2000 кв. метров на сумму около 43 млн рублей, а правительство Свердловской области направило 84,7 млн рублей на приобретение оборудования для этих мастерских", - сказано в сообщении.

В Центре демонстрационных экзаменов техникума "Юность" проведут и часть деловой программы чемпионата: будут заслушаны доклады и организован круглый стол. Специалисты обсудят внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, а также поговорят о сопряжении государственной и промежуточной аттестации обучающихся и независимой оценки квалификации студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

"Для проведения чемпионата "Молодые профессионалы" задействованы площадки целого ряда образовательных организаций региона. Мероприятия завершатся 12 февраля 2021 года. По результатам соревнований будет сформирован состав сборной Свердловской области по профессиональному мастерству, который представит честь региона на федеральных соревнованиях", - рассказали в управлении.

О проекте

По соглашению между правительством Свердловской области и УГМК с 2012 года реализуется проект подготовки высококвалифициро­ванных рабочих кадров. Основной площадкой проекта стал Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность". В образовательном учреждении за счет средств областного бюджета обновлена материально-техническая база на сумму около 180 млн рублей, Компания участвует в разработке образовательных программ техникума, организует стажировку преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях УГМК. Для студентов "Юности" регулярно проводятся дополнительные занятия в специализированных аудиториях Технического университета УГМК и учебного центра АО "Уралэлектромедь" (головного предприятия УГМК – прим. ТАСС). Сегодня по заказу компании в рамках проекта в техникуме готовят электромехаников, станочников, сварщиков, автомехаников, металлургов, химиков-аналитиков и КИПовцев.

"Создание Центра проведения демонстрационных экзаменов техникума "Юность" гармонично дополнило выстроенную систему подготовки высококвалифицированных кадров, а также позволило повысить уровень качества подготовки студентов техникумов по востребованным специальностям, обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, реализовать программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения не только студентов, но и рабочих для промышленных предприятий Урала", - добавили в управлении.

О движении WorldSkills

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное для повышения престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входят 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.

Об УГМК

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.