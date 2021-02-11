АО "Уралэлектромедь" переработало рекордное количество лома цветных металлов

ТАСС, 11 февраля. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, город Верхняя Пышма Свердловской области) за 2020 год переработало 92 тыс. тонн цветного лома. Как сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, этот показатель стал рекордным и превысил на 30% уровень переработки ломов 2019 года. "Высокий производственный результат обусловлен ритмичной поставкой сырья, оснащением цеха приемки и переработки сырья (ЦП и ПС) современным оборудованием и эффективной организацией рабочего процесса", - сообщили в компании.

В управлении уточнили, что за последние два года ЦП и ПС технически перевооружился. Цех укомплектован четырьмя прессами, шестью мостовыми кранами и пятью кран-балками, что позволяет эффективно проводить переработку цветных ломов, поступающих на территорию промплощадки.

"На смену устаревшим агрегатам пришли три современные стационарные манипуляторные установки с удобным управлением. Производительность каждой из них составляет 0,2 кубических метра за один захват. Прессовщик, находясь в кабине манипулятора, может одновременно вести погрузку ломов и управлять прессом дистанционно. С помощью двух джойстиков и педалей он захватывает лом и опускает его в загрузочную камеру пресса. Далее работник нажимает на пульте кнопку "пуск", и пресс начнет выпускать брикеты, как на фабричном конвейере", - добавили в компании.

Кроме того, в цехе в прошлом году введен в эксплуатацию производственный корпус №1, где ведется переработка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых бытовых отходов. Производственное помещение оснащено пакетированным прессом, предназначенным для переработки свинцовых отходов и ТБО, и аллигаторными ножницами для разделки негабаритного сырья. В этом году часть оборудования была передана филиалу "Производство сплавов цветных металлов", где также будет производиться переработка свинцовых отходов.

"Важной частью обновления стало внедрение принципов "бережливого производства", которые позволили усовершенствовать технологический процесс и снизить временные затраты. В каждом производственном помещении установлена линия разметки для трансфера сырья и перемещения персонала. Секционные въездные ворота установлены в одну линию для оптимальной логистики транспорта. Манипуляторные агрегаты и пресса расположены эргономично, чтобы вкупе эффективно перерабатывать лома.", - сообщили в управлении.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.