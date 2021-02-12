Первые энергоблоки Белоярской АЭС разберут роботы

ТАСС, 12 февраля. На Белоярской АЭС (БелАЭС, Свердловская область) обсудили перспективы применения робототехники при выводе из эксплуатации отработавших свой ресурс энергоблоков АМБ-100 и АМБ-200, сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС. Свои разработки руководству станции представила группа компаний, которая уже имеет опыт поставок роботизированной техники на предприятия Росатома.

"Впервые эта тема становится актуальной для Белоярской АЭС, поскольку после вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с энергоблоков № 1 и № 2, будет проводиться дезактивация и демонтаж оборудования, зданий и сооружений", - сказано в сообщении.

Ключевые работы будут выполнять специалисты созданного в 2020 году на Белоярской АЭС подразделения филиала Концерна "Росэнергоатом" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации блоков АЭС с реакторными установками канального типа" (ОДИЦ РБМК).

"Ранее в мировой и отечественной практике работы, связанные с выводом из эксплуатации, чаще всего выполнялись ручным способом, в лучшем случае с применением электрифицированного инструмента. Использование робототехнических средств позволит снизить затраты и сроки выполнения работ, а также существенно повысить безопасность в условиях воздействия радиационных факторов. Кроме этого, применение роботов позволит увеличить производительность труда и даст возможность выполнять демонтаж в труднодоступных местах", - отметил заместитель директора ОДИЦ РБМК Андрей Ровнейко.

Роботизированная техника оснащается видеокамерами и различными датчиками, что позволит оператору управлять ею с безопасного расстояния. Как уточнили в управлении, роботы смогут выполнять целый спектр задач - от разборки сооружений до погрузки материалов в транспортные средства, поэтому целесообразно использование нескольких разновидностей роботов с различным навесным оборудованием: гидромолотом, гидроножницами, захватом, ковшом и бетоноломом.

В настоящее время на Белоярской АЭС уже есть мобильный робототехнический комплекс, предназначенный для дистанционного стропирования кассет с ОЯТ на энергоблоках № 1 и № 2 Белоярской АЭС (на фото). Однако для решения задач по выводу из эксплуатации энергоблоков необходим целый комплекс из роботов различного назначения.

В управлении напомнили, что первый энергоблок БелАЭС с реактором АМБ-100 отработал с 1964 по 1981 год, второй – АМБ-200 – с 1967 по 1989 годы. Они произвели 8,73 и 22,24 млрд кВтч электроэнергии соответственно. На них отрабатывались элементы технологии, разновидности топлива и конструкционных материалов. Они стали "прародителями" для серии более мощных канальных реакторов РБМК-1000.

Полномасштабный разворот работ по выводу из эксплуатации окончательно остановленных энергоблоков Белоярской АЭС планируется после 2027 года.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") – первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.