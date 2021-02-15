На Медногорском медно-серном комбинате ускорили разгрузку сырья

ТАСС, 15 февраля. В железнодорожном цехе Медногорского медно-серного комбината (ООО ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Медногорск, Оренбургская область) после капитального ремонта запущен в работу вагонопрокидыватель и разгрузочная эстакада. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, общие затраты ММСК на капитальный ремонт эстакады, подъездных путей и перенос вагонопрокидывателя составили порядка 23 млн рублей.

На предприятии уточнили, что реализация проекта началась с поэтапного ремонта эстакады, общая длина которой составляет 250 метров. "Завершающую точку в этих работах поставили в начале нынешнего года, после ввода в эксплуатацию вагоноопрокидывателя для разгрузки кварцита, который был перенесен на новое место со старой эстакады, где разгрузка в последние годы не осуществлялась", - сообщили там, отметив, что кварцит в цветной металлургии используется в качестве флюсов, которые добавляют в шихту при выплавке из нее металлов. В среднем на один месяц потребности комбината в кварците для медеплавильного производства составляют от 4 до 6 тыс. тонн (60-90 железнодорожных вагонов).

Установка вагонопрокидывателя на обновленной эстакаде позволила ускорить разгрузку вагонов с кварцитом практически в три раза, ведь до этого работу приходилось выполнять с привлечением дополнительной техники, а именно экскаватора с рыхлителем. По такой схеме на выгрузку одного вагона уходило до 40 минут, сейчас от 10 до 15 минут, добавили в управлении.

"Преимущество отремонтированной эстакады налицо. Во-первых, для вагоноопрокидывателя определено место выгрузки кварцита, исключающее возможность смешивания различных видов сырья. Во-вторых, усовершенствованная логистика движения железнодорожных составов позволяет подъезжать к вагоноопрокидывателю с двух сторон. И, самое главное, ускорив разгрузку вагонов, мы сокращаем время их задержки на территории предприятия", - отметил начальник службы подготовки сырья и шихты железнодорожного цеха ММСК Александр Афонин.

На предприятии добавили, что на комбинате ведется планомерная работа по оптимизации и снижению затрат в перевозке сырья для медеплавильного производства. В этих целях реализуется программа кардинального обновления подвижного железнодорожного состава (эффективные и экономичные тепловозы ТЭМ2-УГМК). Приобретена новая контейнерная автозаправочная станция, позволяющая вести автоматический учет по заправке локомотивов и автотранспорта. В этом ряду стоят и завершенные работы по капитальному ремонту разгрузочной эстакады с вагоноопрокидывателем.

О компании

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО "Гайский ГОК", (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО "Оренбургский радиатор", специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).