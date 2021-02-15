Энергетики "Россети Тюмень" привлекли в Югре более 146 млн рублей с помощью допуслуг

ТАСС, 15 февраля. АО "Россети Тюмень" заработало в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре более 146 млн рублей на предоставлении нетарифных услуг. Фактическая выручка от допуслуг в регионе превысила плановый показатель 2020 года более чем на 42%, сообщили в понедельник в управлении по связям с общественностью компании. Лидерами развития новых направлений деятельности оказались сургутский и нефтеюганский филиалы предприятия.

"Первое место по популярности в структуре допуслуг занимает техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сторонних сетей с долей 45%. Треть общего объема нетарифных поступлений сформировалась за счет аренды объектов компании и услуг по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линий связи", - сказано в сообщении.

"Развитие нетарифных услуг – это возможность диверсифицировать доходы компании и обеспечить ее устойчивость к любым внешним изменениям. В целом, "Россети Тюмень" в 2020 году заработали на дополнительных услугах более 304 млн рублей, в планах на 2021 рост этого показателя на 17 % до 353 млн рублей. Мы имеем наработанный портфель эффективных решений, в том числе цифровых, которые будут полезны как представителям региональных властей, так и крупным бизнес-игрокам Урала и Западной Сибири", – приводят в управлении слова первого заместителя генерального директора АО "Россети Тюмень" Сергея Фролова.

О компании

Компания "Россети" является оператором из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.