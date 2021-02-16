Шоу "Подъемники" открывает студию на Красной Поляне

Москва, 16 февраля. Команда утреннего шоу "Нашего Радио" (12+) Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков на пять дней отправятся из холодной Москвы к Черноморскому побережью. С 1 марта шоу "Подъемники" (12+) будет выходить в эфир из выездной студии на Красной Поляне.

В эфирной студии ожидается множество интересных гостей, а в свободное время ведущие познакомят подписчиков соцсетей радиостанции с достопримечательностями Красной Поляны: горнолыжными и сноубордическими трассами, зонами для фрирайда, канатными дорогами. Они освоят лыжи и сноуборд, попробуют покорить горы, полетают на воздушном шаре и расскажут о множестве других развлечений. О своих приключениях Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков будут рассказывать в прямом эфире каждый день с 7 до 11 утра по московскому времени.

"Вы только представьте: снежные горы, кристально чистый воздух, мороз, лыжи, увлеченные люди – красота! И мне кажется, это отличная возможность для тех слушателей, которые, к сожалению, никак не могут вырваться в поездку, прочувствовать всю красоту и первозданность природы вместе с нашими эфирами. Мы будем стараться передать ее; расскажем обо всем, что мы видим и ощущаем и попробуем создать эффект присутствия", - прокомментировала Борисова.

Гости курорта смогут побывать в открытой студии "Нашего радио" – она разместится по адресу ул. Горная карусель, 5 – и сделать памятные фото с "Подъемниками". Видеоотчеты о ее работе будут публиковаться в инстаграм nashe_ru и на YouTube-канале "Нашего Радио". Следите за новостями на сайте.

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