В 2020 году уральские газовики дополнительно сэкономили 14 млн куб. м природного газа

ТАСС, 16 февраля. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) в 2020 году удалось сберечь более 64 млн кубометров природного газа, что на 14 млн куб. м больше плановых показателей. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ по итогам реализации программы экономии энергоресурсов за минувший год.

"Один из основных способов экономии трубопроводного газа – эффективная организация ремонтных работ на газопроводе. Сотрудники линейных производственных управлений магистральных газопроводов Общества обеспечивают снижение выбросов газа в атмосферу из отключаемых участков, срабатывая его на потребителей через газораспределительные станции и перепуская с одного участка в другой. Также в ходе ремонта помогает экономить газ использование сварных стальных муфт, оптимальный режим работы газоперекачивающих агрегатов и другие профессиональные хитрости", - сказано в сообщении.

Кроме того, добавили в службе, в 2020 году филиалы "Газпром трансгаз Екатеринбург" сэкономили 2,4 млн кВт/ч электроэнергии. "Этого удалось достичь в том числе за счет распределения потоков газа таким образом, чтобы уменьшить общее время работы электроприводных газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях", - отметили там.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.