На конференции "Базовые стратегии 2021" рассказали, что спасет бизнес после пандемии

ТАСС, 16 февраля. Двенадцатого февраля в Москве состоялось масштабное событие для владельцев бизнеса и топ-менеджеров — конференция "Базовые стратегии 2021", организатором которой выступила Школа Бизнеса "Синергия". Профессиональные аналитики и эксперты компании — лидера в консалтинге и бизнес-образовании ГК "Институт Тренинга — АРБ Про" рассказали о том, что ждет бизнес в России в 2021 году после непростого турбулентного времени.

Спикеры мероприятия уделили особое внимание будущему экономического развития России. По их оценкам, в 2021-м в стране будет наблюдаться восстановительный рост экономики, который получит множество развилок. Также они отметили, что интересным открытием этого года станет появление новых способов привлечения денег в предприятия.

Также эксперты обсудили вопросы безработицы, вовлечение сотрудников в жизнь компании и их мотивацию, рассказали, как оптимизировать производство и логистику в условиях пандемии без потерь, как удерживать людей, которые ведут проекты и могут брать на себя ответственность, и расставили стратегические приоритеты на 2021 год.

Хедлайнером бизнес-конференции стал управляющий ГК "Институт Тренинга — АРБ Про", эксперт №1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергей Макшанов.

Его коллегами по площадке выступили: руководитель направления "Стратегическое планирование", консультант ГК "Институт Тренинга — АРБ Про" Демид Голиков; консультант направления "Стратегический маркетинг" ГК "Институт Тренинга — АРБ Про" Григорий Карлышев; эксперт, руководитель направления "Экономика компании" ГК "Институт Тренинга — АРБ Про" Зоя Стрелкова; руководитель направления "Стратегический маркетинг" ГК "Институт Тренинга — АРБ Про" Елена Сысуева; консультант по внедрению технологий 3D-печати и робототехники, аналитик ГК "Институт Тренинга — АРБ Про" Роман Копосов и многие другие.

Сергей Макшанов заявил, что за 2020 год компании разделились на три неравных группы. "Кому-то повезло оказаться на пике спроса, кому-то пришлось полностью остановить бизнес из-за эпидемиологической обстановки, но большинство объединилось в группу, где некоторые продукты и услуги оказались не нужны, однако спрос на другой ассортимент сохранился. Слоган на 2021 год – "стань нужным", - отметил он.

Будущее любой компании в 2021 году как никогда будет зависеть от её стратегического планирования. В ГК "Институт Тренинга — АРБ Про" сформулировали "Манифест экстраординарного времени" — 4 тезиса, каждый из которых заслуживает отдельного вдумчивого раскрытия на совещаниях топ-менеджмента любой компании.

Навык важнее знания: быть знайкой хорошо, но сейчас нам нужны те, кто умеют что-то руками или головой. Цель важнее плана: необходимо быть приверженцем большой цели и видения бизнеса, оперативно меняя планы по его достижению. Скорость важнее масштаба: тезис "быстрая рыба ест медленную" актуален как никогда. Партнёрство важнее конкуренции: здесь и экосистемность, и способность здорового сотрудничества с конкурентами.

Об этом и многом другом участники бизнес-конференции "Базовые стратегии-2021" поговорили 12 февраля. Мероприятие прошло на площадке Double Space.

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