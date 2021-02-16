В Новоуральске стартует масштабная программа для технологических стартапов TechChallenge

ТАСС, 16 февраля. Город Новоуральск Свердловской области станет центром инновационной активности в 2021 году. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") и отраслевой акселератор Росатома при участии некоммерческого партнерства "Бизнес-Ангелы Урала" приглашают разработчиков инновационных технологий и продуктов на масштабную программу для технологических предпринимателей TechChallenge (18+).

Как сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК", основная цель программы 2021 года – поиск новых идей и поддержка инновационных решений в востребованных областях. "Среди них - аддитивные технологии, умный транспорт, автоматизированные системы, электроника, новые материалы, станки и оборудование для машиностроительных производств, новые источники энергии, умный город, городское пространство, доступная среда, медицина", - сказано в сообщении.

В отделе уточнили, что принять участие в программе могут стартапы и разработчики с идеей или готовым продуктом и компетентной командой; компании, создающие или производящие продукты в приоритетных направлениях; студенты вузов, изобретатели, руководители проектов на стадии минимально жизнеспособного продукта, прототипа или действующего бизнеса.

"Мероприятия программы, проводимые в Новоуральске, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени, будут включать экспертные сессии, вебинары, Лётную школу, Хакатон, встречи со специалистами предприятий, инвесторами, представителями отраслевого акселератора Росатома", - рассказали на предприятии.

Направления поддержки

Основные направления поддержки лучших проектов включают перечень направлений, уточнили в отделе. Среди них включение в акселерационную программу Отраслевого акселератора Росатома, предполагающую менторскую поддержку, сопровождение, а также возможность получения инвестиций на доработку своего продукта и создание прототипа; оказание поддержки в получении инвестиций, грантов и других финансовых инструментов роста для проектов - от институтов развития, партнеров программы; оказание консультативной и организационной поддержки получения статуса резидента ТОСЭР, имеющей налоговые и иные льготы и преференции.

Продолжительность программы составляет 2,5 месяца, прием заявок - до 26 марта 2021 года на сайте.

Об участниках проекта

Отраслевой акселератор Росатома - АО "ТВЭЛ-КЦ" (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") ориентирован на поиск, отбор и развитие лучших инновационных проектов в области приоритетных направлений развития неядерного бизнеса Госкорпорации "Росатом". Акселерационная программа должна помочь не только найти и эффективно профинансировать разработку и запуск новых продуктов, но и выявить наиболее перспективные технологии для приоритетного инвестирования в рамках развития новых бизнесов.

Некоммерческое Партнерство "Бизнес-Ангелы Урала" (БАУР) - сообщество частных инвесторов в проекты ранних стадий развития, включает в себя представительства в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Германии, Израиле. Необходимость объединения связана с использованием общего опыта по анализу и предварительной оценке перспективных проектов, возможностью синдицированных инвестиций, а также налаживанием коммуникации с инвесторами во всех регионах.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.