Пандемия не повлияла на финансирование проектов по благоустройству в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции не оказала влияние на качество и график реализации проектов по благоустройству в Тюменской области в 2021 году, сообщил губернатор Александр Моор в ходе прямого эфира в рамках проекта экспертного института социальных исследований "Регионы о главном" во вторник.

"Пандемия не оказала влияние на качество и график реализации проектов по благоустройству, все сроки выполнения работ по контрактам строго соблюдаются. В областном бюджете предусмотрен достаточный объем финансирования для достижения регионом показателей, установленных федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды", - сказал он.

Губернатор добавил, что за два прошедших года реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" были отремонтированы 38 дворовых территорий и 70 общественных пространств.

О нацпроекте

Национальный проект "Жилье и городская среда" включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".