В УрГПУ открылись кабинеты химии и биологии нового поколения

ТАСС, 16 февраля. В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) открылись кабинеты химии и биологии нового поколения. Торжественная презентация новых кабинетов, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, прошла в минувшую пятницу, сообщили в пресс-службе крупнейшего педагогического вуза Урала.

Делегацию гостей факультета естествознания, физической культуры и туризма (ФЕФКиТ) возглавила ректор УрГПУ Светлана Минюрова. Экскурсию провели декан факультета Оксана Янцер и заведующая кафедрой биологии, химии, экологии и методики их преподавания Надежда Абрамова.

"Реализация этого проекта – результат работы большой команды университета, десятков человек, всем им хочется выразить огромные слова благодарности. Мы тщательно изучали такие современные проекты, как кванториумы, Дома научной коллаборации, перенимали опыт у коллег из МГУ, УрФУ, побывали во множестве лабораторий, советовались с Ассоциацией учителей химии России", - приводят в управлении слова Абрамовой.

По словам Оксаны Янцер, модернизация кабинетов химии и биологии началась в августе 2020 года. В помещениях был сделан полный ремонт с заменой системы освещения, вентиляции, отопления. Лаборатории оснащены профессиональной мебелью и современными измерительными приборами. "Возможности кабинета химии гостям представили специалист по учебно-методической работе Сергей Грачев и ассистент Екатерина Барышникова. Они продемонстрировали новое оборудование в работе, и участники экскурсии смогли самостоятельно увидеть в окуляре микроскопа и на экране интерактивной панели кристаллы сульфата никеля, соединить реактивы с помощью магнитной мешалки, запустить процесс фильтрования, провести исследование кислотности растворов с использованием электронного pH-метра", - рассказали в пресс-службе.

"Микроскоп исследовательского класса, многофункциональный, имеет многократное увеличение. Предназначен для исследований прозрачных и непрозрачных объектов в проходящем и отраженном свете — обыкновенном и поляризованном. Области применения микроскопа - биология, медицина, химия, кристаллография", - отметил Грачев.

В пресс-службе уточнили, что программное обеспечение кабинета химии позволяет проводить очные и дистанционные занятия, методические семинары, мастер-классы, демонстрационные опыты. В режиме реального времени при помощи современного оборудования можно сделать фото- и видеосъемку любой реакции. "Кабинет химии оснащен виртуальными лабораториями, и Екатерина Барышникова вспомнила, как они выручали химиков во время дистанционного образования. Химические опыты можно проводить прямо на мониторе ноутбука или интерактивной панели, это лаборатории со всем необходимым оборудованием и химической посудой - пробирками, стаканами, колбами, ступками, штативами, а также химическими реактивами", - сказано в пресс-релизе.

Кабинет биологии оснащен современным оборудованием для исследовательских и учебных задач. Среди них высокотехнологичные микроскопы с цифровыми насадками, термостат для микробиологических исследований, приборы для организации школьного экологического практикума и др. По словам Надежды Абрамовой, при планировании работы этого кабинета основные акценты были сделаны на изучение в лабораторных условиях живых объектов на клеточном уровне и на организацию полевых исследований, которые традиционно входят в программу практики для студентов ФЕФКиТ. "Особая гордость сотрудников – это цифровой комплекс визуализации. Web-камера Logitech Webcam BRIO 4K Stream Retail, экшн камера GoPro, позволяют проводить запись и трансляцию опытов и экспериментов в реальном режиме на интерактивную панель и в локальную сеть, например, на ноутбуки студентов. Камеры Levenhuk M1000 PLUS позволяют передавать фото и видео изображение наблюдаемых объектов с микроскопов на эти же устройства", - добавили в вузе.

На большом экране гости рассмотрели в реальном времени движение инфузории в капле воды и процесс ее питания, самостоятельно исследовали микропрепараты растений. Большой интерес у присутствующих вызвали эковизоры – приборы, позволяющие определить содержание нитратов во фруктах и овощах. "Самым чистым, как и следовало ожидать, оказался картофель с личного огорода, а вот виноград из сетевого магазина вовсе не безопасен", - отметили в пресс-службе.

Оксана Янцер уточнила, что в новых кабинетах смогут заниматься студенты и повышать квалификацию действующие педагоги. "Современные стандарты образования рассчитаны на практико-ориентированных выпускников педагогических вузов. Они могут реализовать исследовательскую деятельность со школьниками, организовать эту работу на базе учебного заведения. Поэтому наши студенты должны обладать всеми необходимыми навыками и компетенциями в этой области. Наша вторая задача – это переподготовка уже работающих педагогов, многие из них не имеют возможности познакомиться с современным оборудованием в своих школах", - приводят ее слова в пресс-службе.

В вузе отметили, что ректор УрГПУ Светлана Минюрова поблагодарила коллег за интересную экскурсию и поздравила ФЕФКиТ с выходом на новый образовательный уровень. "На очереди – открытие обновленных кабинетов физики, информатики, математики и технологий", - добавили в пресс-службе.

Об УрГПУ

Уральский государственный педагогический университет является крупнейшим педагогическим вузом Урала. Он был основан в 1930 году. За свою историю УрГПУ подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и других странах. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.