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Моор: Тюмень станет городом-миллионником быстрее, чем предусмотрено генпланом

По генплану 2005 года, численность населения должна превысить миллион к 2040 году, но реальные темпы роста значительно приближают этот срок

ТЮМЕНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Население Тюмени, согласно генплану, сформированному в 2005 году, должно превысить миллион к 2040 году, но темпы роста говорят, что город станет миллионником гораздо быстрее. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямого эфира в рамках проекта экспертного института социальных исследований "Регионы о главном".

"Согласно генплану, сформированному в 2005 году, население Тюмени к 2040 году должно было превысить миллион. Тогда этот документ выглядел фантастическим, но темпы говорят, что миллионником мы станем гораздо быстрее", - подчеркнул губернатор.

Моор добавил, что важно, чтобы рост численности города не снижал уровень комфорта. "Мы четко понимаем план работ на ближайшую пятилетку: сколько детских садов, школ, дорог надо построить", - уточнил он.

Глава региона также отметил, что в 2020 и 2021 годах все проекты по благоустройству общественных пространств и дворов выполняются в полном объеме.

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