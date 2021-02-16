"Русские сезоны" и зал "Зарядье" продолжают серию онлайн трансляций

Москва, 16 февраля. Две яркие звезды барочной музыки России и концерт к 65-летию талантливого композитора Леонида Десятникова – в программе онлайн-сервиса Stay Home with Russian Seasons концерты второго сезона с Залом Зарядье (6+). Трансляции можно будет увидеть на официальном сайте проекта Stay Home with Russian Seasons 16 и 18 февраля в 20:00 по московскому времени. В 2020 году общий охват совместных трансляций составил более 1 500 000 просмотров по всему миру.

Во вторник, 16 февраля, состоится трансляция концерта Диляры Идрисовой (сопрано) и Марии Успенской (орган). Солистку Башкирского государственного театра оперы и балета Диляру Идрисову часто называют "золотым сопрано Башкирии", ее талант получил высокое признание и за рубежом. Несколько лет назад австрийский контратенор Макс Эмануэль Ценчич услышал записи башкирской певицы и пригласил ее в свои постановки, где она стала постоянным артистом. Диляра Идрисова выступала на сценах Королевского театра в Версале, "Концертгебау" в Амстердаме, Конгресс-холла в Кракове, Генделевского фестиваля в Германии, Театра Ан дер Вин в Вене, Auditorio Nacional в Мадриде, филармонии Гастайг в Мюнхене. Певица является лауреатом Первой национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Дебют" (2016), а также лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" (2017).

Также в этот вечер Мария Успенская сыграет соло на уникальном инструменте, созданном специально по заказу Зала Зарядье – органе, который насчитывает 5872 трубы. Для музыкального инструмента за сценой выстроен целый дом, выполненный мастерами старейшей французской органостроительной фирмы Mühleisen.

Мария Успенская, выпускница Московской консерватории, проходила стажировку в консерватории им. Свелинка в Амстердаме по классам клавесина у профессора Боба ван Асперена и исторического фортепиано у профессора Стенли Хогланда. Артистка является лауреатом одного из самых авторитетных международных конкурсов в области ранней музыки OudeMusik (Брюгге) и победительницей сразу в двух номинациях – "клавесин" и "хаммерклавир". Она также стала первой исполнительницей из России, получившей I премию на конкурсе им. Баха в Лейпциге по специальности "клавесин" (2010).

Артисты выступят вместе с Московским камерным оркестром Musica Viva, который ранее играл премьеры сочинений Пярта, Саллинена, Сильвестрова и других композиторов. В программе произведения Корелли, Генделя, Джеминиани и Вивальди.

В четверг, 18 февраля, зрителям представят концерт, посвященный юбилею известного российского современного композитора Леонида Десятникова.

Зрители смогут услышать сразу два цикла композитора, в том числе 24 прелюдии для фортепиано "Буковинские песни", написанные специально для пианиста Алексея Гориболя. Он назвал этот фортепианный репертуар абсолютным шедевром и, кстати, выступил инициатором юбилейного концерта. Здесь соединились приемы современной композиторской техники и идущая от Баха традиция сочинения пьес во всех тональностях. Впервые половина песен-прелюдий Леонида Десятникова прозвучала 4 года назад в нью-йоркском Линкольн-центре в балете Алексея Ратманского "Буковинские песни", поставленного для American Ballet Theater. Весь цикл прозвучал на Дягилевском фестивале в Перми в июне 2018 года, а осенью 2019 года вышла запись на фирме "Мелодия".

Второй цикл "Любовь и жизнь поэта" – вокальный, он был создан для тенора и фортепиано на стихи поэтов-обэриутов Николая Олейникова и Даниила Хармса. В названии произведения соединились два вокальных цикла Шумана – "Любовь поэта" и "Любовь и жизнь женщины". Его исполнит солист театра Новая опера имени Е. В. Колобова, экс-солист Большого театра тенор Богдан Волков. Российского вокалиста хорошо знают за границей, так как он частый гость на сценах Европы и США. Благодаря уникальной акустике Зала Зарядье голос Богдана Волкова прозвучит по-особенному.

"В прошлом году трансляции из Зала Зарядье вызвали большой интерес у нашей зарубежной и российской аудитории. Совместные показы достигли около 1,5 млн просмотров. В этом году мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество и представляем серию новых трансляций. Сейчас, когда карантинные меры все еще соблюдаются, мы надеемся, что наши музыкальные вечера создадут атмосферу тепла и добавят творческого настроения всем зрителям. Присоединяйтесь к просмотру на Stay Home with Russian Seasons", – сообщил директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев.

Начало трансляций в 20:00 по московскому времени.

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