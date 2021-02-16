В компании "Россети" рассказали о результатах работы с малым и средним бизнесом

ТАСС, 16 февраля. "Россети" увеличили годовые закупки у малого и среднего бизнеса до 264 млрд рублей, за 2020 год совокупный объем договоров вырос почти на 13%, а в сравнении с 2015 годом – более чем в 2 раза. Об основных результатах работы с МСП сообщили во вторник в управлении по связям с общественностью АО "Россети Тюмень" по итогам вебинара, организованном компанией "Россети" совместно с редакцией "Энергетика и промышленность России" – мероприятие прошло также с участием экспертов Корпорации МСП, бизнес-объединений и торговых площадок. Всего за этот период предприниматели получили заказы от "Россетей" на 1,2 трлн рублей, уточнили в управлении.

"Работа с малым и средним бизнесом позволяет "Россетям" решать несколько задач: снижать долю импорта в закупках, участвовать в развитии регионов присутствия, содействовать росту локальных производителей. Доля МСП в закупках "Россетей" в 2020 году выросла почти до 70% (действующий "норматив" для компаний с госучастием – 20%). Более 97% всех конкурентных закупок проводится в электронной форме на трех площадках: РТС-тендер, Росэлторг, РАД. Информация о всех закупках группы "Россети" размещается в Единой информационной системе", - сказано в сообщении.

В управлении также добавили, что "Россети Тюмень" традиционно выступают одним из стейкхолдеров для представителей МСП в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

"Закупочная деятельность "Россети Тюмень" имеет серьезное влияние на деловую активность Тюменской области, Югры и ЯНАО. В сложный год, связанный с ограничениями из-за распространения COVID-19, мы направили более 9,3 млрд рублей на оплату товаров и услуг у представителей малого и среднего бизнеса или 76,7% от общего объема оплат, что в 3,8 раза превышает нормативно установленный показатель", - отметил генеральный директор АО "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.